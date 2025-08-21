  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
關稅戰
etnet專輯
AH股新聞

21/08/2025 11:52

《中國要聞》財政部：ＰＰＰ存量項目貸款有合理降息、展期空間

　　《經濟通通訊社２１日專訊》國務院辦公廳昨日轉發財政部《關於規範政府和社會資本合作
存量項目建設和運營的指導意見》（下稱《指導意見》），要求積極支持在建項目融資，按績效
結果及時付費，結合實際開源節流，減少不必要的建設內容等，並要求強化地方政府債務管理，
通過發行政府債券籌集建設資金的，舉債不得突破法定限額。
　
　　財政部今日就《指導意見》發布有關負責人答記者問文章。財政部負責人指出，當前中國國
經濟結構調整從增量擴能為主轉向調整存量、做優增量並舉。加力支持ＰＰＰ（政府和社會資本
合作）存量項目順暢建設、高效運營，是盤活存量資源、以存量帶動增量、為經濟發展注入新動
力的必然要求。
　
　　負責人表示，目前，約七成ＰＰＰ存量項目已經進入運營期，其運營情況直接關係公共服務
供給質量和效率。在支持已運營項目平穩運行方面，負責人表示，２０１５至２０１８年是各地
實施ＰＰＰ項目的高峰期，也恰恰是融資利率比較高的時期。當前市場利率水平下，存量項目貸
款存在合理降息、展期空間，宜秉持實事求是原則，鼓勵金融機構與社會資本方積極磋商，採取
調整還款計劃、降息、展期、置換等方式，支持優化項目融資結構。（ｓｌ）

獨家優惠【etnet x 環球海產】用戶專享全場95折，特價貨品更可折上折。立即使用優惠代碼【ETN1WWS】，選購五星級酒店級海鮮► 立即瀏覽

上一篇新聞︰21/08/2025 12:04  【大國博弈】謝鋒晤美國對外關係委員會會長，交換經貿合作等意見

下一篇新聞︰21/08/2025 11:36  《Ａ股行情》滬綜指半日收升０﹒３５％，穩定幣概念股走揚

其他文章
More

21/08/2025 12:04  ＳＨＥＩＮ平台已覆蓋近４００城產業帶，據報考慮將總部遷回中國

21/08/2025 11:35  《Ａ股焦點》申昊科技微跌，與香港理大杭州研究院建ＡＩ實驗室

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

獨家優惠【etnet x 環球海產】 用戶專享全場95折，特價貨品更可折上折，立即選購五星級酒店御用海鮮！

樂本健 x etnet健康網購 | 購物滿額即送免費禮品

etnet榮獲2024-2025年度「數碼無障礙網頁嘉許計劃」三項金獎

中東新隱憂：黎巴嫩解除真主黨武裝的挑戰

20/08/2025 18:31

大國博弈

定期存款 | 三大發鈔行上調定存年息，渣打12個月1.9厘

20/08/2025 17:02

貨幣攻略

關稅戰 | 美國財長貝森特：對中國關稅現狀非常滿意，沒壞就別...

20/08/2025 09:12

關稅戰

說說心理話

Watch Trends 2025

北上食買玩

Wonder in Art

理財秘笈

流感高峰期

山今養生智慧

輕鬆護老

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金
attraction 香港好去處