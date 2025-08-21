《中國要聞》財政部：ＰＰＰ存量項目貸款有合理降息、展期空間

《經濟通通訊社２１日專訊》國務院辦公廳昨日轉發財政部《關於規範政府和社會資本合作

存量項目建設和運營的指導意見》（下稱《指導意見》），要求積極支持在建項目融資，按績效

結果及時付費，結合實際開源節流，減少不必要的建設內容等，並要求強化地方政府債務管理，

通過發行政府債券籌集建設資金的，舉債不得突破法定限額。



財政部今日就《指導意見》發布有關負責人答記者問文章。財政部負責人指出，當前中國國

經濟結構調整從增量擴能為主轉向調整存量、做優增量並舉。加力支持ＰＰＰ（政府和社會資本

合作）存量項目順暢建設、高效運營，是盤活存量資源、以存量帶動增量、為經濟發展注入新動

力的必然要求。



負責人表示，目前，約七成ＰＰＰ存量項目已經進入運營期，其運營情況直接關係公共服務

供給質量和效率。在支持已運營項目平穩運行方面，負責人表示，２０１５至２０１８年是各地

實施ＰＰＰ項目的高峰期，也恰恰是融資利率比較高的時期。當前市場利率水平下，存量項目貸

款存在合理降息、展期空間，宜秉持實事求是原則，鼓勵金融機構與社會資本方積極磋商，採取

調整還款計劃、降息、展期、置換等方式，支持優化項目融資結構。（ｓｌ）

