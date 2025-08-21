《神州金融》金監總局：研究制定指導意見，提升健康保險服務保障

《經濟通通訊社２１日專訊》據《澎湃新聞》報道，國家金監總局人身險司近日披露的多個

對全國人大代表建議和全國政協委員提案的答覆指出，金融監管總局積極支持商業健康保險改革

試點，鼓勵並推動部分地方先行開展試點探索，在打通數據壁壘、加強慢性病保障、構建多層次

護理保障體系等方面，希望形成一批可複製可推廣的做法，以點帶面，積累經驗，為制度設計提

供更具操作性的實踐參考。



金監總局表示，正在研究制定《關於提升健康保險服務保障水平的指導意見》，擬從推動供

需更加適配、提升行業經營能力、加強健康保險監管、優化健康保險發展環境等方面，提出健康

保險下一步發展路徑，進一步明確健康保險各險種的發展重點方向和任務，夯實行業基礎能力，

推動健康保險更好發揮服務保障功能，深化健康保險與健康產業的協同。



對於社會關注的商業健康險與創新藥械的融合發展，金監總局指出，商業健康保險已成為基

本醫保之外重要的創新藥支付方式，創新藥保障力度逐年增強，支付規模持續擴大。據統計，

２０２４年商業健康保險對創新藥械的總賠付金額約為１２４億元人民幣，該支付規模連續三年

高速增長，年複合增長率達１０３％。隨著支付方式改革、「雙通道」等政策措施的不斷完善，

商業醫療保險所承保藥品面臨的入院難問題可望逐步解決，相關創新藥的可及性也將穩步提升，

實現商業健康保險對創新藥品更大的支付作用。（ｓｌ）

