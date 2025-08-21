  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
流感高峰期
etnet專輯
AH股新聞

21/08/2025 14:38

《中國要聞》習近平出席西藏自治區成立６０周年大會，史上首次

　　《經濟通通訊社２１日專訊》國家主席習近平今日在西藏拉薩出席於布達拉宮廣場舉行的西
藏自治區成立６０周年慶祝大會。這是習近平繼２０２１年７月後任內第二次到訪西藏，而其作
為中共中央總書記、國家主席、中央軍委主席率中央代表團到西藏出席自治區成立慶祝活動，在
黨和國家歷史上是第一次。
　
＊王滬寧：抓好穩定、發展、生態、強邊四件大事＊
　
　　全國政協主席、中央代表團團長王滬寧在大會上向西藏自治區贈送習近平題詞的「共建中華
民族共同體　書寫美麗西藏新篇章」賀匾，並發表講話。王滬寧稱，在新的歷史起點上，要抓好
穩定、發展、生態、強邊四件大事，努力建設團結富裕文明和諧美麗的社會主義現代化新西藏。
　
　　王滬寧並介紹，１９６５－２０２４年，中央財政對西藏累計投入２﹒６萬億元人民幣，期
間西藏地區生產總值年均增長８﹒９％，由１９６５年的３﹒２億元人民幣到去年的２７６５億
元人民幣，增長了１５４倍，城鄉居民人均可支配收入年均分別增長８﹒５％和９﹒４％。他強
調，要繼續推進西藏經濟融入國家發展格局，鞏固民族團結、宗教和順，同時要深入開展反分裂
鬥爭，確保邊疆鞏固和邊境安全，「西藏事務是中國內政，不容任何外部勢力干涉，一切分裂祖
國，破壞西藏穩定的圖謀都注定失敗」。
　
＊中央賀電指實踐證明西藏工作方針政策完全正確＊
　
　　國務院副總理、中央代表團副團長張國清則在大會上宣讀中共中央、全國人大常委會、國務
院、全國政協、中央軍委關於慶祝西藏自治區成立６０周年的賀電。賀電指，西藏自治區６０年
的輝煌成就來之不易，經驗彌足珍貴。實踐充分證明，沒有中國共產黨就沒有新中國，也就沒有
新西藏，黨中央關於西藏工作的方針政策是完全正確的。當前和今後一個時期是以中國式現代化
全面推進強國建設、民族復興偉業的關鍵時期，做好西藏工作關係全局，貫徹落實新時代黨的治
藏方略。
　
　　大會並舉行了盛大的群眾遊行。遊行分為「旗幟引領」、「四件大事」、「奮進新時代」、
「走向未來」４個單元，２６個群眾遊行方隊、彩車依次行進。最後，大會在和平鴿、彩色氣球
高飛之中圓滿結束。（ｓｌ）

送禮活動浪接浪！想緊貼著數活動消息？即Like etnet Facebook專頁！► 立即讚好

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

獨家優惠【etnet x 環球海產】 用戶專享全場95折，特價貨品更可折上折，立即選購五星級酒店御用海鮮！

樂本健 x etnet健康網購 | 購物滿額即送免費禮品

etnet榮獲2024-2025年度「數碼無障礙網頁嘉許計劃」三項金獎

中東新隱憂：黎巴嫩解除真主黨武裝的挑戰

20/08/2025 18:31

大國博弈

定期存款 | 三大發鈔行上調定存年息，渣打12個月1.9厘

20/08/2025 17:02

貨幣攻略

關稅戰 | 美國財長貝森特：對中國關稅現狀非常滿意，沒壞就別...

20/08/2025 09:12

關稅戰

說說心理話

Watch Trends 2025

北上食買玩

Wonder in Art

理財秘笈

流感高峰期

山今養生智慧

輕鬆護老

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金
attraction 香港好去處