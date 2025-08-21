《中國要聞》習近平出席西藏自治區成立６０周年大會，史上首次

《經濟通通訊社２１日專訊》國家主席習近平今日在西藏拉薩出席於布達拉宮廣場舉行的西

藏自治區成立６０周年慶祝大會。這是習近平繼２０２１年７月後任內第二次到訪西藏，而其作

為中共中央總書記、國家主席、中央軍委主席率中央代表團到西藏出席自治區成立慶祝活動，在

黨和國家歷史上是第一次。



＊王滬寧：抓好穩定、發展、生態、強邊四件大事＊



全國政協主席、中央代表團團長王滬寧在大會上向西藏自治區贈送習近平題詞的「共建中華

民族共同體 書寫美麗西藏新篇章」賀匾，並發表講話。王滬寧稱，在新的歷史起點上，要抓好

穩定、發展、生態、強邊四件大事，努力建設團結富裕文明和諧美麗的社會主義現代化新西藏。



王滬寧並介紹，１９６５－２０２４年，中央財政對西藏累計投入２﹒６萬億元人民幣，期

間西藏地區生產總值年均增長８﹒９％，由１９６５年的３﹒２億元人民幣到去年的２７６５億

元人民幣，增長了１５４倍，城鄉居民人均可支配收入年均分別增長８﹒５％和９﹒４％。他強

調，要繼續推進西藏經濟融入國家發展格局，鞏固民族團結、宗教和順，同時要深入開展反分裂

鬥爭，確保邊疆鞏固和邊境安全，「西藏事務是中國內政，不容任何外部勢力干涉，一切分裂祖

國，破壞西藏穩定的圖謀都注定失敗」。



＊中央賀電指實踐證明西藏工作方針政策完全正確＊



國務院副總理、中央代表團副團長張國清則在大會上宣讀中共中央、全國人大常委會、國務

院、全國政協、中央軍委關於慶祝西藏自治區成立６０周年的賀電。賀電指，西藏自治區６０年

的輝煌成就來之不易，經驗彌足珍貴。實踐充分證明，沒有中國共產黨就沒有新中國，也就沒有

新西藏，黨中央關於西藏工作的方針政策是完全正確的。當前和今後一個時期是以中國式現代化

全面推進強國建設、民族復興偉業的關鍵時期，做好西藏工作關係全局，貫徹落實新時代黨的治

藏方略。



大會並舉行了盛大的群眾遊行。遊行分為「旗幟引領」、「四件大事」、「奮進新時代」、

「走向未來」４個單元，２６個群眾遊行方隊、彩車依次行進。最後，大會在和平鴿、彩色氣球

高飛之中圓滿結束。（ｓｌ）

