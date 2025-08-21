【ＡＩ】ｖｉｖｏ首款ＭＲ頭顯正式發布，僅重３９８克，暫不銷售

《經濟通通訊社２１日專訊》ｖｉｖｏ今日正式發布旗下首款ＭＲ（混合現實）頭顯

ｖｉｖｏ Ｖｉｓｉｏｎ探索版，僅重３９８克，遠輕於行業平均６００克的重量，而且高度僅

８３毫米、厚度４０毫米，能隨身攜帶。這款產品還考慮到近視用戶，定制了從１００度到

１０００度的磁吸鏡片。



ｖｉｖｏ表示，ｖｉｖｏ的科技藍圖在今年３月翻開嶄新篇章－－成立了機器人Ｌａｂ，布

局家庭機器人賽道。而今日發布的ｖｉｖｏ Ｖｉｓｉｏｎ混合現實頭顯探索版，會是機器人走

進千家萬戶的關鍵跨越點，也會在當下為用戶帶來獨特體驗。



＊胡柏山：產品綜合評分不足６０分，達８０分才面向消費者銷售＊



另外，在昨日（２０日）於ｖｉｖｏ全球總部（東莞）舉行的ｖｉｖｏ會客廳－ｖｉｖｏ

Ｖｉｓｉｏｎ探享會上，ｖｉｖｏ執行副總裁、首席運營官、ｖｉｖｏ中央研究院院長胡柏山提

到，這一代的ｖｉｖｏ Ｖｉｓｉｏｎ探索版不會面向消費者銷售，當前產品重量控制在４００

克以內，但產品綜合評分不足６０分，目標是２－３年內達到８０分後再面向消費者銷售，並預

計５年後出海，且ｖｉｖｏ Ｖｉｓｉｏｎ的價格有望降至１萬元人民幣左右甚至更低。



胡柏山稱，「我們這一代產品叫『探索版』，不僅是面向專業人士，我們還有十幾二十家線

下體驗店對外開放，讓普通大眾用戶也能體驗，希望通過體驗過程，讓大家告訴我們哪些指標覺

得還有差距」。（ｓｌ）

