  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
流感高峰期
etnet專輯
AH股新聞

21/08/2025 15:36

【ＡＩ】ｖｉｖｏ首款ＭＲ頭顯正式發布，僅重３９８克，暫不銷售

　　《經濟通通訊社２１日專訊》ｖｉｖｏ今日正式發布旗下首款ＭＲ（混合現實）頭顯
ｖｉｖｏ　Ｖｉｓｉｏｎ探索版，僅重３９８克，遠輕於行業平均６００克的重量，而且高度僅
８３毫米、厚度４０毫米，能隨身攜帶。這款產品還考慮到近視用戶，定制了從１００度到
１０００度的磁吸鏡片。
　
　　ｖｉｖｏ表示，ｖｉｖｏ的科技藍圖在今年３月翻開嶄新篇章－－成立了機器人Ｌａｂ，布
局家庭機器人賽道。而今日發布的ｖｉｖｏ　Ｖｉｓｉｏｎ混合現實頭顯探索版，會是機器人走
進千家萬戶的關鍵跨越點，也會在當下為用戶帶來獨特體驗。
　
＊胡柏山：產品綜合評分不足６０分，達８０分才面向消費者銷售＊
　
　　另外，在昨日（２０日）於ｖｉｖｏ全球總部（東莞）舉行的ｖｉｖｏ會客廳－ｖｉｖｏ　
Ｖｉｓｉｏｎ探享會上，ｖｉｖｏ執行副總裁、首席運營官、ｖｉｖｏ中央研究院院長胡柏山提
到，這一代的ｖｉｖｏ　Ｖｉｓｉｏｎ探索版不會面向消費者銷售，當前產品重量控制在４００
克以內，但產品綜合評分不足６０分，目標是２－３年內達到８０分後再面向消費者銷售，並預
計５年後出海，且ｖｉｖｏ　Ｖｉｓｉｏｎ的價格有望降至１萬元人民幣左右甚至更低。
　
　　胡柏山稱，「我們這一代產品叫『探索版』，不僅是面向專業人士，我們還有十幾二十家線
下體驗店對外開放，讓普通大眾用戶也能體驗，希望通過體驗過程，讓大家告訴我們哪些指標覺
得還有差距」。（ｓｌ）

送禮活動浪接浪！想緊貼著數活動消息？即Like etnet Facebook專頁！► 立即讚好

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

獨家優惠【etnet x 環球海產】 用戶專享全場95折，特價貨品更可折上折，立即選購五星級酒店御用海鮮！

樂本健 x etnet健康網購 | 購物滿額即送免費禮品

etnet榮獲2024-2025年度「數碼無障礙網頁嘉許計劃」三項金獎

中東新隱憂：黎巴嫩解除真主黨武裝的挑戰

20/08/2025 18:31

大國博弈

定期存款 | 三大發鈔行上調定存年息，渣打12個月1.9厘

20/08/2025 17:02

貨幣攻略

關稅戰 | 美國財長貝森特：對中國關稅現狀非常滿意，沒壞就別...

20/08/2025 09:12

關稅戰

說說心理話

Watch Trends 2025

北上食買玩

Wonder in Art

理財秘笈

流感高峰期

山今養生智慧

輕鬆護老

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金
attraction 香港好去處