說說心理話
etnet專輯
AH股新聞

21/08/2025 16:01

《中國要聞》外交部：中方願同阿富汗一道推動兩國關係向前發展

　　《經濟通通訊社２１日專訊》中國外交部發言人毛寧今日主持例行記者會，在被日本ＮＨＫ
記者問到，上月俄羅斯正式承認阿富汗臨時政府，目前中方是否也承認塔利班的阿富汗臨時政府
時表示，中國奉行面向全體阿富汗人民的友好政策，中方願同阿方一道推動兩國關係向前發展。
　
　　俄羅斯今年７月正式承認阿富汗臨時政府，是自２０２１年８月阿富汗塔利班重新掌權以來
，第一個正式承認阿富汗臨時政府的國家。阿富汗臨時政府一直尋求國際社會的正式承認。
　
　　而根據中國外交部１９日公布的外事日程，中國外長王毅原定在結束對印度的訪問後，於
２０日轉到巴基斯坦訪問三天。不過，外交部昨日（２０日）突然發文宣布，王毅當天抵達阿富
汗首都喀布爾展開訪問，並出席第六次中國－阿富汗－巴基斯坦三方外長對話。
　
＊王毅：中方支持阿富汗推進外交關係正常化＊
　
　　《路透》昨引述阿富汗塔利班外交部透露，王毅與穆塔基當天舉行了會談，又指兩國都希望
擴大雙邊合作。
　
　　另據中國外交部網站今日凌晨發布的文章，王毅在中阿巴外長第六次對話中表示，中方將繼
續在多邊場合為阿主持公道，推動外界同阿方開展建設性接觸交往，支持阿方推進外交關係正常
化。穆塔基則感謝中、巴在國際舞台上堅定支持阿富汗。（ｓｌ）

