《國金新見－溫嘉煒》「水頭」充足利股市

《國金新見》夏天，為大地帶來雨水；今年夏天，則為香港帶來連場暴雨。「水頭」充足，

竟似連股市也受惠。內地經濟數據令市場失望，不過經濟數據與股市表現卻大相逕庭，內地Ａ股

創多年新高，兩市成交額顯著增加，港股也受惠於「北水」而借勢走高。內地經濟動力減弱，反

而加大市場憧憬內地推出更多刺激經濟措施，中短線有望繼續提振內地以至港股表現。



內地上周公布７月主要經濟數據進一步轉弱，零售銷售按年升幅放緩１﹒１個百分點至

３﹒７％，為去年１２月以來最慢增速；首七個月固定資產投資按年升幅放緩至１﹒６％，推算

單月更按年倒退５﹒４％。信貸需求亦非常疲弱。７月人民幣貸款意外減少４９９億元（人民幣

．下同），為二十年來首度萎縮。消費與投資雙雙減速，加上信貸萎縮則更突顯市場信心不足。

供應面方面，７月工業生產按年升幅放緩１﹒１個百分點至５﹒７％，失業率升至５﹒２％。



儘管經濟數據接連失色，Ａ股卻逆勢走高，或反映市場對政策刺激的高度期待。Ａ股近日持

續上升，滬深３００指數周一升至迫近６０００點關口，創三年半新高；上證綜合指數更突破

３７００點，創十年新高。滬深兩市融資融券餘額近日亦創十年新高；港股方面則受「北水」資

金持續流入支撐，上周五（１５日）港股通淨流入更創滬深港通開通以來新高。



事實上，在部分經濟數據公布前，內地已陸續推出多項措施針對當下經濟痛點，例如近期推

出個人消費貸款財政貼息政策，單筆５萬元以下的消費貸款，或單筆５萬元以上指定產品或服務

的消費貸款，好像家用汽車、養老生育、教育培訓、文化旅遊、家居家裝、電子產品及健康醫療

，可獲政府補貼利息１個百分點；單筆５萬元以上的消費，以５萬元消費額度為上限以貼息。我

們亦認為，內地不排除會繼今年５月後，在年底前再減息一次，以提振信貸需求。房地產方面，

北京再放寬五環外的購房限制，近日亦有報道稱中央正考慮鼓勵央企收購存量商品房，反映政府

推動改善樓市氣氛的努力。除了刺激消費需求，內地加強各行各業「反內捲」行動，如有大型鋰

電池生產商鋰礦停產，希望從供應端層面改善產能過剩問題，中長線亦有望改善行業結構，市場

生態更趨平衡。



短期而言，內地經濟數據雖失望，但政策預期反而成為市場的正面消息。我們相信，若內地

持續推出針對性政策，Ａ股強勢有望延續，港股亦可望受惠於「水漲」船高。港股本月為上市公

司業績公布高峰期，市場短期內聚焦重磅藍籌股業績表現。恒指若企穩在２５０００點關口以上

，今年底前有機會挑戰２０２１年１０月高位２６２００點，而２１０００點附近會有一定支持

。但要注意兩地股市已累積一定升幅，不排除有資金先行鎖定利潤。《大新金融集團首席經濟及

策略師 溫嘉煒》



＊《經濟通》所刊的署名及╱或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立

場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

