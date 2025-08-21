上石化（００３３８）中期盈轉虧４﹒５億元人民幣，不派息

《經濟通通訊社２１日專訊》上石化（００３３８）（滬：６００６８８）公布，截至６月

３０日止中期淨虧損４﹒５億元（人民幣．下同），而去年同期純利２８４﹒５萬元；每股虧損

４﹒２５分，不派中期息。



該集團指，收入３９５億元，跌９﹒２％；毛損擴大至６﹒４億元；稅前虧損５﹒８３億元

，而去年同期除稅前溢利１２４２﹒８萬元。



該集團指，期內生產的主體商品總量５５７﹒６８萬噸，減４﹒３５％，累計加工原油

６３２﹒４９萬噸，減４﹒９３％。生產成品油３９９﹒２９萬噸，跌６﹒８１％，其中生產汽

油１６６﹒８１萬噸，增０﹒１４％；柴油１１９﹒８７萬噸，減１３﹒５６％；航空煤油

１１２﹒６１萬噸，減８﹒６２％。生產乙烯２７﹒３３萬噸，增２４﹒３４％；對二甲苯

３５﹒２９萬噸，增１﹒２％；生產塑料樹脂及共聚物４５﹒７７萬噸，減３﹒２１％。生產合

成纖維１﹒４５萬噸，增５﹒０７％。



該集團上半年產品產銷率為９９﹒９４％ 。資本開支約４﹒１億元，主要用於上海石化熱

電機組清潔提效改造工程項目的建設施工。於６月３０日止，資產負債率為４１﹒７７％。

