  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
山今養生智慧
etnet專輯
AH股新聞

21/08/2025 07:52

《滬╱深股通》藥明康德為滬股通十大成交活躍股榜首

　　《經濟通通訊社２１日專訊》港交所（００３８８）公布，昨日（２０日）「滬股通」及「
深股通」首十大成交活躍股如下：
　
　　　　　　　　　　　　　「滬股通」首十大成交活躍股列表
　　　　　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
　
股份名稱　　　（編號）　　　買入及賣出總金額
　　　　　　　　　　　　　　　（百萬人民幣）
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
藥明康德　（６０３２５９）　　２８３３﹒９０
寒武紀　　（６８８２５６）　　２２４７﹒８７
北方稀土　（６００１１１）　　２２３８﹒１７
工業富聯　（６０１１３８）　　１９５０﹒３４
恒瑞醫藥　（６００２７６）　　１９３９﹒２４
紫金礦業　（６０１８９９）　　１７１７﹒２７
臥龍電驅　（６００５８０）　　１７１１﹒７８
海光信息　（６８８０４１）　　１６８２﹒２３
貴州茅台　（６００５１９）　　１６４０﹒１１
中國平安　（６０１３１８）　　１５９０﹒７９
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　
　　　　　　　　　　　　　「深股通」首十大成交活躍股列表
　　　　　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
　
　　　股份名稱　　　　　　（編號）　　買入及賣出總金
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　額　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（百萬人民幣）
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
中際旭創　　　　　　　（３００３０８）２５９７﹒３９
東方財富　　　　　　　（３０００５９）２３４５﹒５９
寧德時代　　　　　　　（３００７５０）２０２５﹒７７
新易盛　　　　　　　　（３００５０２）１６９９﹒２８
天孚通信　　　　　　　（３００３９４）１４１８﹒４４
勝宏科技　　　　　　　（３００４７６）１３７４﹒１４
歌爾股份　　　　　　　（００２２４１）１３２５﹒２８
比亞迪　　　　　　　　（００２５９４）１１９９﹒４５
五糧液　　　　　　　　（０００８５８）１１９０﹒８０
中興通訊　　　　　　　（００００６３）１１７２﹒９３
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　
（以上數字取小數點後兩個位）

【你點睇？】新田科技城發展區發現明朝古墓群，有團體倡當局修改規劃，原址保留，你是否贊成？► 立即投票

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

獨家優惠【etnet x 環球海產】 用戶專享全場95折，特價貨品更可折上折，立即選購五星級酒店御用海鮮！

樂本健 x etnet健康網購 | 購物滿額即送免費禮品

etnet榮獲2024-2025年度「數碼無障礙網頁嘉許計劃」三項金獎

中東新隱憂：黎巴嫩解除真主黨武裝的挑戰

20/08/2025 18:31

大國博弈

穩定幣，搵？定弊？

20/08/2025 10:05

貨幣攻略

關稅戰 | 美國財長貝森特：對中國關稅現狀非常滿意，沒壞就別...

20/08/2025 09:12

關稅戰

說說心理話

Watch Trends 2025

北上食買玩

Wonder in Art

理財秘笈

流感高峰期

山今養生智慧

輕鬆護老

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金
attraction 香港好去處