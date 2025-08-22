《駐京專電》市監總局：「十四五」期間為消費者挽回損失２１７億

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明２２日北京專電》國家市監總局副局長柳軍在國新辦發布會

表示，整個「十四五」期間，全國市場監管部門共處理投訴舉報８９０２﹒８萬件，為消費者挽

回經濟損失２１７﹒１億元（人民幣．下同）；全國消協組織共受理消費者投訴５７４﹒９萬件

，挽回經濟損失５７﹒８億元。同時，全力化解消費糾紛，發展２０餘萬家企業參與在線糾紛解

決機制，推動直接和解１０３８﹒２萬件。



柳軍表示，５年來連續組織侵權假冒偽劣商品全國統一銷毀行動，涵蓋了３０大類２００多

個品種，貨值達到２７﹒９億元；聚焦醫藥、培訓、理財等民生關切，大力查處違法違規廣告，

持續淨化廣告市場環境；嚴肅查辦檢驗檢測機構違法案件，依法撤銷、注銷１２４２家機構的資

質。



＊督促網絡交易平台全面取消「僅退款」等不合理限制＊



國家市監總局副局長、國家標準化管理委員會主任鄧志勇表示，持續開展網絡市場監管專項

行動，共督促平台刪除違法商品信息４５４﹒１萬條，責令停止平台服務網店５﹒８萬個次，查

處涉網類案件１０﹒５萬件。突出強化直播電商亂象治理，加大違規行為監測處置力度，查辦「

三隻羊」「東北雨姐」等直播電商領域重大案件。督促網絡交易平台全面取消「僅退款」、解除

「自動跟價」「強制運費險」等不合理限制、提升收費合理性和透明度，要求外賣平台規范促銷

行為、理性參與競爭、共建良好生態。

