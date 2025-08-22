  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
北上食買玩
etnet專輯
AH股新聞

22/08/2025 11:45

《駐京專電》市監總局：「十四五」期間為消費者挽回損失２１７億

　　《經濟通通訊社駐京記者黃燕明２２日北京專電》國家市監總局副局長柳軍在國新辦發布會
表示，整個「十四五」期間，全國市場監管部門共處理投訴舉報８９０２﹒８萬件，為消費者挽
回經濟損失２１７﹒１億元（人民幣．下同）；全國消協組織共受理消費者投訴５７４﹒９萬件
，挽回經濟損失５７﹒８億元。同時，全力化解消費糾紛，發展２０餘萬家企業參與在線糾紛解
決機制，推動直接和解１０３８﹒２萬件。
　
　　柳軍表示，５年來連續組織侵權假冒偽劣商品全國統一銷毀行動，涵蓋了３０大類２００多
個品種，貨值達到２７﹒９億元；聚焦醫藥、培訓、理財等民生關切，大力查處違法違規廣告，
持續淨化廣告市場環境；嚴肅查辦檢驗檢測機構違法案件，依法撤銷、注銷１２４２家機構的資
質。
　
＊督促網絡交易平台全面取消「僅退款」等不合理限制＊
　
　　國家市監總局副局長、國家標準化管理委員會主任鄧志勇表示，持續開展網絡市場監管專項
行動，共督促平台刪除違法商品信息４５４﹒１萬條，責令停止平台服務網店５﹒８萬個次，查
處涉網類案件１０﹒５萬件。突出強化直播電商亂象治理，加大違規行為監測處置力度，查辦「
三隻羊」「東北雨姐」等直播電商領域重大案件。督促網絡交易平台全面取消「僅退款」、解除
「自動跟價」「強制運費險」等不合理限制、提升收費合理性和透明度，要求外賣平台規范促銷
行為、理性參與競爭、共建良好生態。

【你點睇？】新田科技城發展區發現明朝古墓群，有團體倡當局修改規劃，原址保留，你是否贊成？► 立即投票

上一篇新聞︰22/08/2025 11:50  《駐京專電》藥監局：中國在研創新藥數目達到全球３０％左右

下一篇新聞︰22/08/2025 11:37  《Ａ股行情》滬綜指半日收升０﹒６７％逼３８００點，芯片股爆發

其他文章
More

22/08/2025 12:01  《中國要聞》市監總局無條件批准中創新航與零跑汽車新設合營企業

22/08/2025 11:50  《駐京專電》市監總局：融資增信措施助３萬企業獲貸款超２千億

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

獨家優惠【etnet x 環球海產】 用戶專享全場95折，特價貨品更可折上折，立即選購五星級酒店御用海鮮！

樂本健 x etnet健康網購 | 購物滿額即送免費禮品

etnet榮獲2024-2025年度「數碼無障礙網頁嘉許計劃」三項金獎

中國電動車領跑，出口何須鬥減價

22/08/2025 08:00

大國博弈

關稅戰 | 美歐簽署框架貿易協議，汽車關稅最快9月起降至15...

22/08/2025 01:09

關稅戰

定期存款 | 三大發鈔行上調定存年息，渣打12個月1.9厘

20/08/2025 17:02

貨幣攻略

說說心理話

Watch Trends 2025

北上食買玩

Wonder in Art

理財秘笈

流感高峰期

山今養生智慧

輕鬆護老

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金
attraction 香港好去處