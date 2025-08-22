《駐京專電》市監總局：融資增信措施助３萬企業獲貸款超２千億

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明２２日北京專電》國家市監總局局長羅文在國新辦發布會表

示，市場監管部門推動全國２７﹒９萬家企業設立首席質量官，面向中小微企業組織開展質量素

質提升等活動，對２００餘萬家企業實施精準幫扶，參與提升行動的小微企業年度營收平均增長

９﹒７％。出台質量融資增信措施，幫助３萬家企業獲得貸款超２０００億元人民幣，為企業質

量改進升級注入了源頭活水。

