22/08/2025 11:50

《駐京專電》市監總局：融資增信措施助３萬企業獲貸款超２千億

　　《經濟通通訊社駐京記者黃燕明２２日北京專電》國家市監總局局長羅文在國新辦發布會表
示，市場監管部門推動全國２７﹒９萬家企業設立首席質量官，面向中小微企業組織開展質量素
質提升等活動，對２００餘萬家企業實施精準幫扶，參與提升行動的小微企業年度營收平均增長
９﹒７％。出台質量融資增信措施，幫助３萬家企業獲得貸款超２０００億元人民幣，為企業質
量改進升級注入了源頭活水。

上一篇新聞︰22/08/2025 12:01  《中國要聞》市監總局無條件批准中創新航與零跑汽車新設合營企業

下一篇新聞︰22/08/2025 11:50  《駐京專電》藥監局：中國在研創新藥數目達到全球３０％左右

22/08/2025 11:45  《駐京專電》市監總局：「十四五」期間為消費者挽回損失２１７億

22/08/2025 11:37  《Ａ股行情》滬綜指半日收升０﹒６７％逼３８００點，芯片股爆發

