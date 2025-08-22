《滬╱深股通》東方財富為深股通十大成交活躍股榜首

《經濟通通訊社２２日專訊》港交所（００３８８）公布，今日「滬股通」及「深股通」首
十大成交活躍股如下：
「滬股通」首十大成交活躍股列表
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
股份名稱 （編號） 買入及賣出總金額
（百萬人民幣）
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
寒武紀 （６８８２５６） ２４３４﹒０２
北方稀土 （６００１１１） ２１７２﹒０６
海光信息 （６８８０４１） ２０５２﹒４８
貴州茅台 （６００５１９） １９８２﹒３６
兆易創新 （６０３９８６） １８８５﹒２６
藥明康德 （６０３２５９） １８５０﹒４９
中信證券 （６０００３０） １７３６﹒７４
工業富聯 （６０１１３８） １６４４﹒１８
中國平安 （６０１３１８） １２６７﹒８０
萬華化學 （６００３０９） １２５８﹒４７
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
「深股通」首十大成交活躍股列表
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
股份名稱 （編號） 買入及賣出總金
額
（百萬人民幣）
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
東方財富 （３０００５９）３１００﹒８１
寧德時代 （３００７５０）２６７３﹒４５
北方華創 （００２３７１）２５７９﹒８１
中際旭創 （３００３０８）２４３５﹒１０
比亞迪 （００２５９４）２１３１﹒３９
新易盛 （３００５０２）２００９﹒８２
歌爾股份 （００２２４１）１６４２﹒００
勝宏科技 （３００４７６）１６１１﹒６８
指南針 （３００８０３）１５５６﹒７２
同花順 （３０００３３）１５２４﹒３０
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
（以上數字取小數點後兩個位）
