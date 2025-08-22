《神州頭條》財經報章頭版摘要：外資持續加倉中國資產

《經濟通通訊２２日專訊》內地主要財經報章頭版摘要如下：



《中國證券報》



西藏自治區成立６０周年慶祝大會隆重舉行

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

２１日上午，西藏各族各界幹部群眾約２萬人歡聚拉薩市布達拉宮廣場，熱烈慶祝西藏自治區成

立６０周年。中共中央總書記、國家主席、中央軍委主席習近平出席慶祝大會。古城拉薩彩旗飄

揚，處處洋溢著節日的氛圍。



強化政策協同，釋放消費增長潛能

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

出台《關於金融支持提振和擴大消費的指導意見》，推出１９條重點舉措；設立５０００億元服

務消費與養老再貸款……今年以來，金融管理部門綜合施策，加力提振消費，信貸活水精準投向

消費領域。專家表示，後續金融政策將著力從供給側發力，與其他政策形成合力，加大高品質服

務消費供給，以高質量供給創造有效需求，助力釋放消費增長潛能。



擴大開放，深化合作，２２５年服貿會煥新出發

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

雨後的北京首鋼園空氣清新，園內四高爐、焦爐等頗具工業風的建築周圍，工人們正加緊布展作

業。不到２０天後，這裏將迎來２０２５年中國國際服務貿易交易會。本屆服貿會秉承「全球服

務，互惠共享」理念，聚焦「數智領航，服貿煥新」年度主題，已有８００餘家企業意向線下參

展。





《上海證券報》



西藏自治區成立６０周年慶祝大會隆重舉行

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

熱烈慶祝西藏自治區成立６０周年。中共中央總書記、國家主席、中央軍委主席習近平出席慶祝

大會。中共中央政治局常委、全國政協主席、中央代表團團長王滬寧出席並講話，中共中央政治

局常委、中央辦公廳主任蔡奇出席。



有錢有力！「十四五」重大工程建設進度條不斷刷新

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

２０２５年是「十四五」規劃收官之年。近期，從特高壓電網到高速鐵路，從抽水蓄能到水利樞

紐，各地重大工程項目建設「進度條」不斷刷新，為經濟社會發展注入強勁動力。受訪專家表示

，預計未來重大項目投資將進一步增加，政策支持力度將進一步加大，資金支持範圍將繼續聚焦

「兩重」建設以及新質生產力培育等相關領域，並側重加大對５Ｇ╱６Ｇ、算力中心等新基建、

關鍵核心技術攻關和先進制造業的支持。



對經濟前景看法更積極，外資持續加倉中國資產

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

８月以來，Ａ股的持續上漲正在吸引更多外資進場。一方面，全球對沖基金上周大幅買入中國資

產，是６月底以來的最快加倉速度；另一方面，海外個人投資者也在積極加倉，今年以來，韓國

股民對中國股票的持倉規模較去年底增長超５０億元，漲幅近三成。





《證券時報》



西藏自治區成立６０周年慶祝大會隆重舉行

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

熱烈慶祝西藏自治區成立６０周年。中共中央總書記、國家主席、中央軍委主席習近平出席慶祝

大會。中共中央政治局常委、全國政協主席、中央代表團團長王滬寧出席並講話，中共中央政治

局常委、中央辦公廳主任蔡奇出席。



技術與需求共振，外骨骼機器人產業迎來爆發前夜

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

「窩囊旅遊」指的是以最小的體力消耗感受旅遊樂趣，比如坐電梯爬山、躺平式漂流、緩降式蹦

極等。在這其中，黑科技為實現「窩囊旅遊」提供了更多可能性。今年以來，包括泰山、黃山、

武功山、峨眉山、八達嶺長城等在內的多個景區都引入了外骨骼機器人設備。借助「穿在身上的

機器人」，遊客可步履輕盈地征服陡峭山路。這一「登山外掛」也讓外骨骼機器人從醫院、養老

院裏的小眾概念走進大眾消費視野，加速滲透進日常生活之中。



理性投資ＥＴＦ方能收獲滿滿

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

近期，股市交投活躍，部分主題ＥＴＦ憑借極致風格和高彈性斬獲較高收益，吸引大量資金跟風

湧入。Ｗｉｎｄ數據顯示，年內漲超２０％的ＥＴＦ數量佔比高達三分之一，其中以持倉較為集

中的主題ＥＴＦ居多。如７只跟蹤港股醫藥板塊的ＥＴＦ年內回報實現翻倍，香港證券、稀土、

通信等主題ＥＴＦ年內回報均超過５０％。（ｅｗ）

