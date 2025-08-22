《神州經脈》滬指再創十年高，存款搬家成交增，Ｈ２０芯片或停產

《神州經脈》滬深股市氣勢如虹，滬綜指今日一舉站上３８００點，收於全日高位

３８２５﹒７６點，創十年新高，前次收盤高位為２０１５年８月１７日的３９９３﹒６７點，

滬指全日升幅１﹒４５％，為今年４月以來最大單日漲幅；深成指低開逆轉，收升２﹒０７％，

創業板更彈３﹒３６％。滬深兩市全日成交額近２﹒５５萬億元（人民幣．下同），較上個交易

日放量１２２７億元或５％，資金湧入，滬深兩市已連續８個交易日成交破２萬億水平，打破Ａ

股歷史紀錄。本周來看，滬綜指升近３﹒５％，連續三周上揚，累計漲幅有７﹒３％。



人民幣兌一美元即期匯率（ＣＮＹ）今日收報７﹒１８０５，較上個交易日４時３０分收盤

價跌２７點子，止兩連升，全日在７﹒１７９０至７﹒１８７１之間波動。今日人民幣兌一美元

中間價報７﹒１３２１，較上個交易日跌３４點子，跌回７﹒１３關口，較市場預測偏強５５０

點，為本月以來最大偏離，顯示監管層仍有意維持人民幣匯率基本穩定，且待晚間美聯儲鮑威爾

講話的關鍵指引。



＊今日新聞精選＊



１﹒ ２０２５年上海合作組織峰會將於８月３１日至９月１日在天津舉行。外交部部長助理劉

彬今日介紹，這將是中國第五次主辦上合峰會，也將是上合組織成立以來規模最大的一屆峰會。

屆時，國家主席習近平將同２０多位外國領導人、１０多位國際組織負責人聚首海河之濱。其中

，俄羅斯總統普京、聯合國秘書長古特雷斯將出席。另據《路透》引述兩位知情人士稱，習近平

不太可能出席１０月舉行的東盟領導人峰會，這使他與美國總統特朗普可能在峰會上會晤的期望

落空。



２﹒ 外媒報道ＡＩ芯片龍頭英偉達（Ｎｖｉｄｉａ）已通知三星電子和Ａｍｋｏｒ

Ｔｅｃｈｎｏｌｏｇｙ等零部件供應商，暫停與Ｈ２０芯片相關的生產作業。中國政府質疑英偉

達應美國當局要求在芯片「開後門」，便於有關部門「追蹤定位」和「遠程關閉」。《央視新聞

》報道指所謂「後門」，主要分為三類：一是「惡意自帶」：就像在設備里安了個「內鬼」，二

是「後期破解」：三是「暗中植入」。



３﹒ 內地進一步規管稀土流向。工信部、發展委、自然資源部今日發布《稀土開採和稀土冶煉

分離總量調控管理暫行辦法》，指出稀土生產企業應當建立稀土產品流向記錄制度，如實記錄稀

土產品流向信息，並於每月１０日前將上月度稀土產品流向信息錄入工信部會同有關部門建立的

稀土產品追溯信息系統。



４﹒ 川青鐵路青海段尖扎黃河特大橋工程現場今日凌晨３時許發生嚴重工業意外，大橋在鋼絞

線張拉作業中斷裂，導致１０８米鋼樑主拱肋垮塌，１５名工人及１名工程項目部現場負責人墮

河。據最新消息，事故已造成１０人死亡，４人失聯，２人在塔架尚無法確認生命體徵。《每日

經濟新聞》報道指，項目由中鐵大橋局七公司承建。



５﹒ 無論是外資投行還是中資券商紛發表報告看好中國股市，認為股市上漲很有可能進一步吸

引個人投資者入市，推動新一輪居民存款搬家。高盛認為潛在資金流入規模超過１０萬億元；摩

根大通更指潛在的資產輪動可能會為中國股市注入１４萬億流動性，中信證券測算２０２５年可

能有超過９０萬億元的存款到期，假設其中５％－１０％的資金尋求更高的收益，則流出規模可

能在４﹒５萬億－９萬億元；中金則料居民存款潛在入市的資金規模約為５萬億－７萬億元。



６﹒ 市場監管總局局長羅文在國新辦發布會上介紹，「十四五」期間，開展質量強企強鏈強縣

行動，累計實施重點攻關項目４２７１個，解決質量堵點卡點問題１﹒８萬個。加快推進質量基

礎設施建設，建成質量基礎設施「一站式」服務站點２３７２個。五年來，中國製造業質量競爭

力指數、生活性服務、公共服務質量滿意度分別提高到８５﹒８６、８１﹒３３、８１﹒６２。



７﹒ 國家藥監局副局長楊勝在國新辦發布會上介紹，目前中國醫藥產業規模位居全球第二位，

在研創新藥數目達到全球３０％左右。「十四五」以來，共批準３８７個兒童藥品、１４７個罕

見病藥品上市，有效滿足了重點人群的用藥需求。



８﹒ 阿里巴巴面向全球用戶發布Ａｇｅｎｔｉｃ編程平台Ｑｏｄｅｒ。該平台集成了全球頂尖

的編程模型，提供上下文工程能力，可一次檢索１０萬個代碼文件，有助於實現ＡＩ自主研發，

提升真實軟件的開發效率。例如，使用Ｑｏｄｅｒ開發一個電商網站的前後端，可將原本需要數

天的工作縮短到十分鍾。（ｊｑ）

