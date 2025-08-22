《鍾之日記》芯片券商發力，恒指三周連升

《鍾之日記》８月２２日，香港天氣：晴。香江魚缸：升。祖國股市：升。



美國上周首次申請失業救濟人數高於預期，隔夜美股三大指數全面收跌。港股今早高開百點

，續２５２００水平爭持。午後Ａ股發力，衝上十年高位，港股芯片股升幅擴大，恒指全日收報

２５３３９，升２３４點或０﹒９％，主板成交近２８５６億元。全周累計升６９點或

０﹒２７％，保住三連升。



＊滬指站上３８００，兩市成交再超２萬億＊



滬綜指氣勢如虹，今日一舉站上３８００點，收於全日高位３８２５﹒７６點，創十年新高

，前次收盤高位為２０１５年８月１７日的３９９３﹒６７點；滬指全日升幅１﹒４５％，為今

年４月以來最大單日漲幅；本周升近３﹒５％，連續三周上揚，累漲７﹒３％。深成指低開逆轉

，收升２﹒０７％，創業板更彈３﹒３６％。



滬深兩市全日成交額近２﹒５５萬億元人民幣，較上個交易日放量５％，資金湧入，兩市已

連續８個交易日成交破２萬億水平，打破Ａ股歷史紀錄。盤面上，半導體芯片股全線爆發，板塊

指數飆逾８％，寒武紀（滬：６８８２５６）漲停，收報１２４３﹒２元，距Ａ股龍頭貴州茅台

（滬：６００５１９）股價僅差２２０元。



＊Ｈ２０傳停工？國產芯片股爆發＊



Ｔｈｅ Ｉｎｆｏｒｍａｔｉｏｎ引述消息人士報道，ＡＩ芯片龍頭英偉達已通知三星電子

、Ａｍｋｏｒ Ｔｅｃｈｎｏｌｏｇｙ及鴻海等零部件供應商，暫停與Ｈ２０相關的生產作業。



Ｈ２０是英偉達為中國市場設計的減配版芯片，早前英偉達和ＡＭＤ都獲得了華府批准，恢

復向中國銷售ＡＩ芯片，但製造商須向美國政府提供收入分成。不過，中國當局近幾周據報已向

一系列國內企業發出通知，勸退其使用這種較不先進的半導體，並警告Ｈ２０芯片或涉及安全風

險。分析指這是中國打造世界一流國內產業、擺脫對美國技術依賴這一目標的一環。



英偉達已多次否認其產品中存在「後門」，但停產消息引發外界對Ｈ２０基本需求的質疑。

其發言人表示，「我們不斷管理供應鏈以應對市場狀況。」英偉達將於下周公布財報。



此外，英國《金融時報》引述知情人士表示，早前網信辦、國家發改委和工信部之所以採取

行動，是因為美國商務部長盧特尼克關於芯片出口的言論，被中國官員認為「具侮辱性」。



盧特尼克７月１５日接受ＣＮＢＣ採訪時表示，美國「不會把最好的產品賣給他們，第二好

的也不會，甚至連第三好的都不會」。他還說：「你想要賣給中國人足夠的量，讓他們的開發者

對美國技術上癮，這就是我們的想法。」知情人士透露，這些言論促使中國高層尋求限制科技公

司購買英偉達芯片的方法。這也導致中國科技集團暫緩或大幅縮減Ｈ２０的訂單。



中國大力發展國產芯片趨勢強化，今日半導體股齊走高，華虹半導體（０１３４７）漲

１７﹒８％最強；中芯（００９８１）升逾１０％，收報５６﹒９元，是表現最好藍籌；晶門半

導體（０２８７８）揚１０﹒６％，英諾賽科（０２５７７）升７﹒１％，上海復旦

（０１３８５）收升６﹒４％。



＊「存款搬家」帶旺成交，中資券商股受惠＊



今年６月，六大國有銀行集體下調存款利率，其中一年期定存利率跌破１％，僅０﹒９５％

。利息「無肉食」，令７月新增人民幣存款由６月的３﹒２１萬億元大跌至５０００億元。那麼

，存款去哪裏了呢？近期Ａ股牛氣衝天，滬綜指不斷刷十年高，兩市成交額已連續８個交易日破

２萬億（人民幣．下同）水平，打破Ａ股歷史紀錄。「存款搬家」入市逐步得到印證。



無論是外資投行還是中資券商紛發表報告看好中國股市，認為股市上漲很有可能進一步吸引

個人投資者入市，推動新一輪居民存款搬家。高盛認為潛在資金流入規模超過１０萬億元；摩根

大通更指潛在的資產輪動可能會為中國股市注入１４萬億流動性，中信證券測算２０２５年可能

有超過９０萬億元的存款到期，假設其中５％－１０％的資金尋求更高的收益，則流出規模可能

在４﹒５萬億－９萬億元；中金則料居民存款潛在入市的資金規模約為５萬億－７萬億元。



資金是股市上漲的最大動能，成交增加券商必受惠，中資券商股今日近全線升，光大證券

（０６１７８）收漲５﹒８％，中國銀河（０６８８１）升２﹒２％，中金公司（０３９０８）

升１﹒４％，中信建投（０６０６６）升１﹒３％。據報中信証券（０６０３０）及其他中資券

商近日再次上調香港初級銀行家的薪酬，以應對股市交易量激增，中信証券旗下附屬公司中信里

昂將部分初級銀行家的月薪上調介乎１５％至３０％，達到約７﹒５萬至８萬元，惟中信証券沒

升跌。



