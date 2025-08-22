《Ａ股焦點》萬泰生物漲３％，九價ＨＰＶ疫苗首次獲得批簽發證明

《經濟通通訊社２２日專訊》萬泰生物（滬：６０３３９２）公告稱，公司全資子公司廈門
萬泰滄海生物技術有限公司生產的九價人乳頭瘤病毒疫苗（大腸埃希菌）獲得中國食品藥品檢定
研究院簽發的《生物製品批簽發證明》。這標誌著該產品正式投放市場，將豐富公司產品梯隊，
形成新的收入和利潤增長點，增強公司市場競爭能力。
萬泰生物股價暫連升六日，現漲２﹒９％，報５９元人民幣。（ｊｑ）
22/08/2025 10:18
