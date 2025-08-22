  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
說說心理話
etnet專輯
AH股新聞

22/08/2025 10:18

《Ａ股焦點》萬泰生物漲３％，九價ＨＰＶ疫苗首次獲得批簽發證明

　　《經濟通通訊社２２日專訊》萬泰生物（滬：６０３３９２）公告稱，公司全資子公司廈門
萬泰滄海生物技術有限公司生產的九價人乳頭瘤病毒疫苗（大腸埃希菌）獲得中國食品藥品檢定
研究院簽發的《生物製品批簽發證明》。這標誌著該產品正式投放市場，將豐富公司產品梯隊，
形成新的收入和利潤增長點，增強公司市場競爭能力。
　
　　萬泰生物股價暫連升六日，現漲２﹒９％，報５９元人民幣。（ｊｑ）

【你點睇？】美烏元首白宮會談後，特朗普再與普京通電，你認為美國能否促成「普澤會」？你對俄烏實現和平有多大信心？► 立即投票

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

獨家優惠【etnet x 環球海產】 用戶專享全場95折，特價貨品更可折上折，立即選購五星級酒店御用海鮮！

樂本健 x etnet健康網購 | 購物滿額即送免費禮品

etnet榮獲2024-2025年度「數碼無障礙網頁嘉許計劃」三項金獎

關稅戰 | 美歐簽署框架貿易協議，汽車關稅最快9月起降至15...

22/08/2025 01:09

關稅戰

中東新隱憂：黎巴嫩解除真主黨武裝的挑戰

20/08/2025 18:31

大國博弈

定期存款 | 三大發鈔行上調定存年息，渣打12個月1.9厘

20/08/2025 17:02

貨幣攻略

說說心理話

Watch Trends 2025

北上食買玩

Wonder in Art

理財秘笈

流感高峰期

山今養生智慧

輕鬆護老

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金
attraction 香港好去處