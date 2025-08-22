《中國房產》深圳金融監管局：已審批４０３個白名單住房開發貸款

《經濟通通訊社２２日專訊》深圳金融監管局２１日在新聞發布會上表示，已將所有合規存

量住房開發貸款項目納入「白名單」。截至６月末，轄內銀行已審批「白名單」項目４０３個、

審批同意金額５４９２﹒９９億元（人民幣．下同）、已放款金額４０３９﹒６８億元。



據介紹，截至今年６月末，深圳金融監管局監管的銀行業資產總額達到１３﹒９８萬億元，

同比增長３﹒６４％；負債總額１３﹒６１萬億元，同比增長３﹒７０％。各項貸款餘額

９﹒８３萬億元，同比增長３﹒４６％；各項存款餘額１０﹒２２萬億元，同比增長６﹒７０％

，深圳銀行業資產、負債、存貸款規模均穩居全國大中城市第三位。



深圳金融機構正積極落實國家促消費各項政策，同時，聯合印發的《深圳市金融支持外貿的

若干措施》提出了七方面２０項具體舉措，推動轄內機構積極護航外貿發展。截至６月末，深圳

全市個人消費貸款餘額８１７７﹒０３億元，同比增長７﹒６３％；轄內外貿企業貸款餘額達

１﹒１２萬億元，其中，小微外貿企業貸款餘額１２４５﹒３３億元，同比增長５﹒４３％；出

口信用保險承保金額５３１億美元，同比增長７﹒９７％，服務企業數量達２﹒４萬家。

（ｗｎ）

