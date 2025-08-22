  • 會員
22/08/2025 15:10

【ＡＩ】杭州市委書記考察宇樹科技等多家人工智能企業

　　《經濟通通訊社２２日專訊》杭州市委書記劉非２０日赴濱江區調研人工智能產業發展，考
察了宇樹科技、中昊芯英、聯匯科技、新華三集團、具身智能機器人小鎮等５家人工智能代表企
業與機構。
　
　　劉非強調，要加快推動具身智能產業發展，打造最優創新生態，努力在建設人工智能創新高
地上走在前，為建設更高水平創新活力之城作出貢獻。（ｗｎ）

