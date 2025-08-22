《中國要聞》中巴外長對話，王毅：打造中巴經濟走廊２﹒０升級版

《經濟通通訊社２２日專訊》外交部消息，當地時間８月２１日，中共中央政治局委員、中

國外交部長王毅在伊斯蘭堡同巴基斯坦副總理兼外長達爾共同主持第六次中巴外長戰略對話。王

毅表示，中方願同巴方一道，打造中巴經濟走廊２﹒０「升級版」，著力建設增長、民生、創新

、綠色、開放「五大走廊」，聚焦產業、農業、礦業三大領域，建設好經營好瓜達爾港，保障喀

喇崑崙公路通道暢通，推動中巴經濟走廊進入高質量發展的新階段。



王毅說，中巴是信義之交、患難之交，是彼此可信賴、可倚重的鐵桿朋友。中方將繼續把巴

基斯坦置於周邊外交優先方向，一如既往堅定支持巴方維護國家獨立、主權和領土完整，打擊恐

怖主義，實現團結穩定，加快發展振興，並在國際地區事務中發揮更大作用。中方支持巴方把發

展搞起來，讓國力強起來，從根本上增強應對內外挑戰的能力。雙方應攜手維護多邊貿易體制，

反對單邊霸凌行徑。



＊兩國加強產業、農業、礦業等領域合作＊



達爾感謝中方長期以來對巴方予以堅定支持，巴中政治互信牢固，雙邊關係邁上新高度，成

為國家間關係的典範。巴方期待進一步深化巴中各領域務實合作，共同推進中巴經濟走廊「升級

版」建設，加強產業、礦業、農業、能源、信息技術、互聯互通等領域合作。巴方將全力打擊一

切形式的恐怖主義，采取所有措施保障中方在巴機構和人員安全。



王毅同達爾戰略對話後共同會見記者。王毅表示，中巴雙方將做到「四個始終」：始終高度

互信、相互支持；始終聚焦發展、互利共贏；始終守護安全、造福民生；始終協調配合、共迎挑

戰。（ｒｙ）

