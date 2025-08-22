  • 會員
AH股新聞

22/08/2025 08:52

《Ａ股評論》Ａ股攀升，高盛、中金紛唱好，潛在入市資金料數萬億

　　《經濟通通訊社２２日專訊》近期，Ａ股指數持續攀升，投行券商紛紛看好中國股市。高盛
最新研報指出，中國股市當前仍有大量「存量資金」尚未入市，為市場進一步上漲提供動力支撐
，尤其看好中小盤表現。
　
　　高盛在研報中稱，目前僅有２２％的家庭金融資產配置在基金和股票上，潛在資金流入規模
超過１０萬億元（人民幣．下同）。這一趨勢預示著中國股市尤其是中小盤股仍具備顯著上漲空
間，中證１０００和中證５００等中小盤指數值得重點關注。受益於更高的散戶持股比例、更均
衡的行業配置以及對高科技製造業的更大敞口。
　
　　高盛指出，目前已有跡象表明這種資金轉移正在發生。數據顯示，中國２０２５年家庭存款
月度變化出現明顯負值，而非銀行金融機構存款出現增加現象，或暗示居民儲蓄可能從銀行存款
轉向股票等金融資產。
　
＊資金減持印度並增配中國ＡＨ股＊
　
　　野村最新研報表示，曾經備受追捧的印度股市正迅速失去光環，成為基金經理們最大的低配
對象，而資金則明顯轉向了估值更具吸引力的Ａ股與Ｈ股。這種一致性的行動表明，減持印度並
增配中國ＡＨ股已成為當前新興市場基金的一個主流策略。這一轉變並非孤立事件，而是此前一
系列市場情緒變化的延續和確認。
　
　　此外，中金公司指出，今年５月以來伴隨股市上漲，觀察到存款出現向股票市場「搬家」的
跡象，主要包括以下方面：一、存款活化，定期化趨勢出現拐點，體現出居民定期存款、銀行理
財等固定收益產品到期並未續投，成為潛在的入市資金；二、股票基金熱度提高；三是券商保證
金帳戶資金快速增長。７月非銀存款同比多增１﹒４萬億元，存款進入股票帳戶可能是重要因素
。四、資本市場活躍。８月以來Ａ股單日成交額突破２萬億元，成交量明顯放大，同時Ａ股融資
餘額突破２萬億元，都表明股票市場資金更為活躍。
　
＊中金：潛在入市資金規模５萬億－７萬億＊
　
　　中金從超額儲蓄、定期存款到期和存款活化視角測算，居民存款潛在入市的資金規模約為５
萬億－７萬億元，可能高於２０１６－２０１７年、２０２０－２０２１年兩輪股市上漲的行情
中存款入市的規模，但實際入市情況取決於宏觀經濟、政策預期、外部環境等多種因素。
（ｒｙ）

