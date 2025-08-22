  • 會員
22/08/2025 09:28

【關稅戰】英偉達據報要求供應商停止Ｈ２０芯片生產

　　《經濟通通訊社２２日專訊》科技媒體Ｔｈｅ　Ｉｎｆｏｒｍａｔｉｏｎ引述消息人士報道
，ＡＩ芯片龍頭英偉達（Ｎｖｉｄｉａ）已通知三星電子和Ａｍｋｏｒ　Ｔｅｃｈｎｏｌｏｇｙ
等零部件供應商，暫停與Ｈ２０相關的生產作業。
　
　　停產將引發外界對Ｈ２０基本需求的質疑。Ｈ２０是英偉達為中國市場設計的減配版芯片，
早前英偉達和ＡＭＤ都獲得了華府批准，恢復向中國銷售ＡＩ芯片，但製造商須向美國政府提供
收入分成。過去幾周，中國當局已向一系列企業發出通知，勸退其使用這種較不先進的半導體，
警告Ｈ２０芯片或涉及安全風險。
　
＊英媒：盧特尼克侮辱性言論引來北京抵制英偉達芯片＊
　
　　英國《金融時報》引述多位知情人士報道，中國國家網信辦、國家發改委和工信部之所以採
取行動，是因為美國商務部長盧特尼克關於芯片出口的言論，被中國官員認為「具侮辱性」。
　
　　盧特尼克７月１５日接受ＣＮＢＣ採訪時表示，美國「不會把最好的產品賣給他們，第二好
的也不會，甚至連第三好的都不會」。他還說，「你想要賣給中國人足夠的量，讓他們的開發者
對美國技術上癮，這就是我們的想法。」知情人士透露，中國高層領導人認為這些言論「具侮辱
性」，促使政策制定者尋求限制中國科技公司購買英偉達芯片的方法。這導致中國科技集團暫緩
或大幅縮減Ｈ２０的訂單。（ｒｙ）

