【關稅戰】英偉達據報要求供應商停止Ｈ２０芯片生產

《經濟通通訊社２２日專訊》科技媒體Ｔｈｅ Ｉｎｆｏｒｍａｔｉｏｎ引述消息人士報道

，ＡＩ芯片龍頭英偉達（Ｎｖｉｄｉａ）已通知三星電子和Ａｍｋｏｒ Ｔｅｃｈｎｏｌｏｇｙ

等零部件供應商，暫停與Ｈ２０相關的生產作業。



停產將引發外界對Ｈ２０基本需求的質疑。Ｈ２０是英偉達為中國市場設計的減配版芯片，

早前英偉達和ＡＭＤ都獲得了華府批准，恢復向中國銷售ＡＩ芯片，但製造商須向美國政府提供

收入分成。過去幾周，中國當局已向一系列企業發出通知，勸退其使用這種較不先進的半導體，

警告Ｈ２０芯片或涉及安全風險。



＊英媒：盧特尼克侮辱性言論引來北京抵制英偉達芯片＊



英國《金融時報》引述多位知情人士報道，中國國家網信辦、國家發改委和工信部之所以採

取行動，是因為美國商務部長盧特尼克關於芯片出口的言論，被中國官員認為「具侮辱性」。



盧特尼克７月１５日接受ＣＮＢＣ採訪時表示，美國「不會把最好的產品賣給他們，第二好

的也不會，甚至連第三好的都不會」。他還說，「你想要賣給中國人足夠的量，讓他們的開發者

對美國技術上癮，這就是我們的想法。」知情人士透露，中國高層領導人認為這些言論「具侮辱

性」，促使政策制定者尋求限制中國科技公司購買英偉達芯片的方法。這導致中國科技集團暫緩

或大幅縮減Ｈ２０的訂單。（ｒｙ）

