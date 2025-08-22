  • 會員
AH股新聞

22/08/2025 11:25

《Ａ股評論》摩通：中國股市續漲，潛在資產輪動注１４萬億流動性

　　《經濟通通訊社２２日專訊》摩根大通稱，鑒於槓桿率和估值仍處於適度水平，料中國股市
上漲動能將持續，並估計潛在的資產輪動可能會為股市注入額外的１４萬億元人民幣流動性，約
相當於流通市值的１６％。
　
＊料家庭將把５％存款轉投股市＊
　
　　摩通分析師Ｋａｔｈｅｒｉｎｅ　Ｌｅｉ在報告中寫道，資產輪動和過剩流動性的上升是中
國股市反彈的主要驅動力。儘管保證金融資已接近歷史高位，但其佔Ａ股流通市值的比重僅為
２﹒３％，
而２０１５年時該比例為８％。
　
　　報告還指出，理財產品和家庭（包括股票公募基金）的股票配置比例在上半年基本持平，分
別為２﹒４％和７﹒７％，預計未來一段時間這一比例將會上升。鑒於低存款利率，估計家庭將
把５％的銀行存款轉入股市。
　
＊建議配置券商及銀行股＊
　
　　１０年期國債殖利率今年迄今上漲逾９個基點，而去年下跌了逾８８個基點，表明債券市場
漲勢已暫停，可能導致混合型基金和保險公司增加股票配置。摩通建議投資者通過配置券商股增
加對貝塔系數敞口，首選中金Ｈ股、東方財富和華泰證券Ａ╱Ｈ股。料高分紅股將在四季度重拾
成長勢頭，這得益於保險公司等追求收益的機構將這類股票視作類固收產品。
　
　　至於銀行股則首選招商銀行Ａ股，股息殖利率和市場貝塔系數都相對具吸引力；另推薦工商
銀行Ｈ股、中國銀行Ｈ股和交通銀行Ａ股，因為這三家公司的股價隨著今年股息殖利率壓縮有望
上漲約２０％。（ｒｙ）

