《Ａ股評論》摩通：中國股市續漲，潛在資產輪動注１４萬億流動性

《經濟通通訊社２２日專訊》摩根大通稱，鑒於槓桿率和估值仍處於適度水平，料中國股市

上漲動能將持續，並估計潛在的資產輪動可能會為股市注入額外的１４萬億元人民幣流動性，約

相當於流通市值的１６％。



＊料家庭將把５％存款轉投股市＊



摩通分析師Ｋａｔｈｅｒｉｎｅ Ｌｅｉ在報告中寫道，資產輪動和過剩流動性的上升是中

國股市反彈的主要驅動力。儘管保證金融資已接近歷史高位，但其佔Ａ股流通市值的比重僅為

２﹒３％，

而２０１５年時該比例為８％。



報告還指出，理財產品和家庭（包括股票公募基金）的股票配置比例在上半年基本持平，分

別為２﹒４％和７﹒７％，預計未來一段時間這一比例將會上升。鑒於低存款利率，估計家庭將

把５％的銀行存款轉入股市。



＊建議配置券商及銀行股＊



１０年期國債殖利率今年迄今上漲逾９個基點，而去年下跌了逾８８個基點，表明債券市場

漲勢已暫停，可能導致混合型基金和保險公司增加股票配置。摩通建議投資者通過配置券商股增

加對貝塔系數敞口，首選中金Ｈ股、東方財富和華泰證券Ａ╱Ｈ股。料高分紅股將在四季度重拾

成長勢頭，這得益於保險公司等追求收益的機構將這類股票視作類固收產品。



至於銀行股則首選招商銀行Ａ股，股息殖利率和市場貝塔系數都相對具吸引力；另推薦工商

銀行Ｈ股、中國銀行Ｈ股和交通銀行Ａ股，因為這三家公司的股價隨著今年股息殖利率壓縮有望

上漲約２０％。（ｒｙ）

