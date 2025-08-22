  • 會員
22/08/2025 11:08

【關稅戰】官媒：芯片「後門」如「內鬼」，警惕「後期破解」招數

　　《經濟通通訊社２２日專訊》中國政府質疑英偉達應美國當局要求在芯片「開後門」，便於
有關部門「追蹤定位」和「遠程關閉」。據《央視新聞》今日報道，所謂「後門」，主要分為三
類：一是「惡意自帶」：就像在設備里安了個「內鬼」，廠商可通過遠程指令直接操控設備。比
如在用戶沒有察覺的情況下，開啟攝像頭並上傳影像數據。
　
　　二是「後期破解」：廠商設置遠程訪問接口，但因管理不善或被第三方破解，導致「後門」
淪為竊密工具。２０２４年，中國某智慧能源和數字信息大型高科技企業就遭到網絡攻擊，並被
竊取大量商業秘密信息。
　
　　三是「暗中植入」：不法分子通過污染開源代碼庫、篡改軟件更新包或在供應鏈環節植入惡
意代碼，在設備使用過程中暗中激活「後門」。２０２５年初，某國產智能電視品牌因使用被篡
改的第三方組件，導致數百萬台設備面臨數據洩露風險。
　
　　網絡安全專家閆懷志表示，簡單來說，美國在芯片里「留後門」，就像賣家在智能門鎖里偷
偷裝一把「電子鑰匙」。這把「鑰匙」能神不知鬼不覺地隨時打開你家的門，甚至直接「鎖死」
門，本質就是在芯片里插入「隱形內鬼」，聽從美國指令竊取信息或強制關機。這是典型的「技
術霸權」。後門技術如果被濫用，後果堪比遞「遙控器」給別人控制國家命脈，美國人可隨時切
斷電力、癱瘓通信，甚至操控軍事設備。（ｊｑ）
　

