《中國要聞》光伏行業協會：堅決抵制以低於成本價格開展惡性競爭

《經濟通通訊社２２日專訊》中國光伏行業協會發布關於進一步加強行業自律，共同維護公

平競爭、優勝劣汰的光伏市場秩序的倡議，包括以下六條內容：



一、企業嚴格遵守《中華人民共和國價格法》《中華人民共和國反壟斷法》《中華人民共和

國招標投標法》《中華人民共和國反不正當競爭法》等法律法規，堅決抵制以低於成本的價格開

展惡性競爭。電站企業優化招投標規則，降低價格權重，提高技術評標權重。



二、企業堅守質量安全底線，嚴格執行相關質量標準，杜絕偷工減料、以次充好、功率虛標

等犧牲產品性能和降低產品質量的行為。



三、企業根據市場供需實際情況合理排產，加強產銷銜接，堅決抵制違反市場經濟規律和法

律法規盲目擴產增產、加劇惡化市場生態環境的行為。



四、企業嚴格遵守知識產權保護相關法律法規，不侵犯他人知識產權。



五、堅持創新驅動，從同質化低效能競爭轉向高質量高水平競爭。



六、企業秉持依法合規、互利共贏理念，合理規劃海外投資與市場布局，嚴格遵守國際規則

和市場秩序，通過技術、服務、品牌優勢加強國際合作，堅決維護中國光伏行業良好的國際形象

。（ｊｑ）

