【ＡＩ】騰訊雲ＣｏｄｅＢｕｄｄｙ　ＩＤＥ國內版開啟公測

《經濟通通訊社２２日專訊》騰訊雲宣布，ＡＩ一站式工作台ＣｏｄｅＢｕｄｄｙ ＩＤＥ

國內版正式開啟公測，支持ＤｅｅｐＳｅｅｋ－Ｖ３﹒１－Ｔｈｉｎｋ、ＤｅｅｐＳｅｅｋ－

Ｖ３－０３２４、ＤｅｅｐＳｅｅｋ－Ｒ１－０５２８、ｈｕｎｙｕａｎ－ｔｕｒｂｏｓ等最新

模型，且內置騰訊雲ＥｄｇｅＯｎｅ Ｐａｇｅｓ等工具，可幫助開發者快速構建、部署站點和

無服務器應用。（ｃｔ）

