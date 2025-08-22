【ＡＩ】騰訊雲ＣｏｄｅＢｕｄｄｙ　ＩＤＥ國內版開啟公測

《經濟通通訊社２２日專訊》騰訊雲宣布，ＡＩ一站式工作台ＣｏｄｅＢｕｄｄｙ ＩＤＥ
國內版正式開啟公測，支持ＤｅｅｐＳｅｅｋ－Ｖ３﹒１－Ｔｈｉｎｋ、ＤｅｅｐＳｅｅｋ－
Ｖ３－０３２４、ＤｅｅｐＳｅｅｋ－Ｒ１－０５２８、ｈｕｎｙｕａｎ－ｔｕｒｂｏｓ等最新
模型，且內置騰訊雲ＥｄｇｅＯｎｅ Ｐａｇｅｓ等工具，可幫助開發者快速構建、部署站點和
無服務器應用。（ｃｔ）
22/08/2025 09:05
