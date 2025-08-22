  • 會員
AH股新聞

22/08/2025 09:27

《Ａ股行情》大行看好Ａ股行情，滬綜指高開０﹒０３％

　　《經濟通通訊社２２日專訊》Ａ股近日屢創新高，成交暢旺，大摩、高盛等外資行陸續發表
研報表示看好中國股市。滬深股市今早走勢分化，滬綜指高開０﹒０３％，報３７７２﹒２８點
，深成指低開０﹒１５％，創業板指低開０﹒３１％。
　
　　摩根士丹利認為，在流動性改善、債券和儲蓄資金流出以及投資者對政策放鬆的信心增強等
因素推動下，中國股市目前的漲勢可能會持續到夏季結束，相對境外中資股超配Ａ股。高盛最新
研報指出，中國股市當前仍有大量「存量資金」尚未入市，為市場進一步上漲提供動力支撐，尤
其看好中小盤表現。野村則發現，基金經理們減持印度股市，資金明顯轉向了估值更具吸引力的
中國ＡＨ股。這已成為當前新興市場基金的一個主流策略。
　
　　《上海證券報》報道，中國證券投資基金業協會數據顯示，今年私募基金月度備案規模在７
月首次突破１０００億元（人民幣．下同）。從分類來看，私募證券投資基金尤其是股票策略產
品，是發行市場的「主力軍」。增量資金正積極入市。業內人士認為，伴隨著市場結構性行情演
繹，基金賺錢效應持續顯現，無風險利率震盪下行，增量資金將加速湧入權益類資產。
　
　　另外，人民銀行今日進行３６１２億元７天期逆回購，公開市場有２３８０億元逆回購到期
，即今日淨投放１２３２億元。本周人行進行２０７７０億元逆回購，對沖有７１１８億元逆回
購到期，即全周共放水１３６５２億元，淨投放規模創逾七個月以來新高。（ｒｙ）

