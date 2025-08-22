  • 會員
etnet專輯
流感高峰期
etnet專輯
AH股新聞

22/08/2025 11:37

《Ａ股行情》滬綜指半日收升０﹒６７％逼３８００點，芯片股爆發

　　《經濟通通訊社２２日專訊》大市氣氛向好，滬綜指繼續升，半日揚０﹒６７％，報
３７９６﹒３６點，向三千八邁進；創業板指創三年新高，上午收升２﹒５６％，深成指亦漲
１﹒３２％。滬深兩市半日成交１５１０５億元（人民幣．下同），較上個交易日減５６９億元
或３﹒６％。
　
　　Ａ股指數持續攀升，交投活躍，多家外資行看好中國股市。高盛指中國股市尤其是中小盤股
仍具備顯著上漲空間，潛在資金流入規模超過１０萬億元。摩根士丹利認為，中國股市目前的漲
勢可能持續到夏季結束。摩根大通稱，中國股市潛在的資產輪動可能會為股市注入額外的１４萬
億元人民幣流動性。
　
　　盤面上，芯片股集體爆發，權重股海光信息（滬：６８８０４１）升超１７％，寒武紀
（滬：６８８２５６）半日漲１２﹒４％。外電引述知情人士稱，英偉達已要求鴻海（富士康）
、三星電子等供應商暫停　Ｈ２０　ＡＩ芯片的生產工作。Ｈ２０是英偉達目前獲美國政府批准
銷往中國的最先進芯片，但中國當局早前約談國內科企，建議其避免採用Ｈ２０芯片。
　
　　此外，算力板塊升幅居前，順網科技（深：３００１１３）及雲天勵飛
（滬：６８８３４３）升２０％漲停。中國人工智能初創公司深度求索（ＤｅｅｐＳｅｅｋ）時
隔近五個月再度宣布對Ｖ３基座模型進行升級。新發布的ＤｅｅｐＳｅｅｋ－Ｖ３﹒１模型支持
混合推理架構，並聲稱帶來更高的思考效率和更強的Ａｇｅｎｔ能力。（ｒｙ）

