《Ａ股行情》滬綜指收報３８２５點十年新高，按周大漲３﹒５％

《經濟通通訊社２２日專訊》滬深股市氣勢如虹，滬綜指今日一舉站上３８００點，收於全

日高位３８２５﹒７６點，創十年新高，前次收盤高位為２０１５年８月１７日的

３９９３﹒６７點，滬指全日升幅１﹒４５％，為今年４月以來最大單日漲幅；深成指低開逆轉

，收升２﹒０７％，創業板更彈３﹒３６％。滬深兩市全日成交額近２﹒５５萬億元（人民幣．

下同），較上個交易日放量１２２７億元或５％，資金湧入，滬深兩市已連續８個交易日成交破

２萬億水平，打破Ａ股歷史紀錄。



半導體芯片股全線爆發，板塊指數飆逾８％，個股中寒武紀（滬：６８８２５６）升２０％

漲停，收報１２４３﹒２元，距Ａ股龍頭貴州茅台（滬：６００５１９）股價僅差２２０元。中

芯國際（滬：６８８９８１）全日升１４﹒２％。英偉達據報已通知部分零件供應商暫停Ｈ２０

芯片的生產作業。中國當局早前勸退部分國內企業使用Ｈ２０，據報這是中國打造世界一流國內

產業、擺脫對美國技術的依賴這一目標的一環。



＊Ａ股牛市投資情緒高漲，「存款搬家」成熱門詞＊



另外，證券板塊亦升超３﹒３％，Ａ股再迎大牛市，券商再迎業務旺季。中信證券最新研報

認為，居民「存款搬家」或已開始，在資產配置結構變化、投資情緒回升和風險收益比改善的推

動下，部分資金可能會流向股市等風險市場。為爭奪客戶，據報券商不斷下調佣金。銀河證券、

中信證券等大型券商新開戶的最低費率僅為萬分之一，而之前普遍為萬分之三。



本周來看，滬綜指升近３﹒５％，連續三周上揚，累計漲幅有７﹒３％。隨著「慢牛」「健

康牛」的聲量愈來愈大，更多資金開始流入Ａ股，「存款搬家」亦成為社交媒體熱詞。大行紛看

好中國股市行情，高盛認為潛在資金流入規模超過１０萬億元；摩根大通更指潛在的資產輪動可

能會為中國股市注入１４萬億流動性，股市上漲動能將持續。（ｒｙ）



表列滬深股市主要指數

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝



收市（點） 升╱跌（％） 成交金額（億元人民幣）

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

滬深３００ ４３７８﹒００ ＋２﹒１０

上證指數 ３８２５﹒７６ ＋１﹒４５ １０９５０﹒９０

深證成指 １２１６６﹒０６ ＋２﹒０７ １４５１６﹒２０

創業板指 ２６８２﹒５５ ＋３﹒３６

科創５０ １２４７﹒８６ ＋８﹒５９

Ｂ股指數 ２６６﹒６８ ＋０﹒２５ ３﹒４０

深證Ｂ指 １３４２﹒５３ ＋０﹒８８ １﹒６７

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

