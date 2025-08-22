  • 會員
22/08/2025 15:08

《Ａ股行情》滬綜指收報３８２５點十年新高，按周大漲３﹒５％

　　《經濟通通訊社２２日專訊》滬深股市氣勢如虹，滬綜指今日一舉站上３８００點，收於全
日高位３８２５﹒７６點，創十年新高，前次收盤高位為２０１５年８月１７日的
３９９３﹒６７點，滬指全日升幅１﹒４５％，為今年４月以來最大單日漲幅；深成指低開逆轉
，收升２﹒０７％，創業板更彈３﹒３６％。滬深兩市全日成交額近２﹒５５萬億元（人民幣．
下同），較上個交易日放量１２２７億元或５％，資金湧入，滬深兩市已連續８個交易日成交破
２萬億水平，打破Ａ股歷史紀錄。
　
　　半導體芯片股全線爆發，板塊指數飆逾８％，個股中寒武紀（滬：６８８２５６）升２０％
漲停，收報１２４３﹒２元，距Ａ股龍頭貴州茅台（滬：６００５１９）股價僅差２２０元。中
芯國際（滬：６８８９８１）全日升１４﹒２％。英偉達據報已通知部分零件供應商暫停Ｈ２０
芯片的生產作業。中國當局早前勸退部分國內企業使用Ｈ２０，據報這是中國打造世界一流國內
產業、擺脫對美國技術的依賴這一目標的一環。
　
＊Ａ股牛市投資情緒高漲，「存款搬家」成熱門詞＊
　
　　另外，證券板塊亦升超３﹒３％，Ａ股再迎大牛市，券商再迎業務旺季。中信證券最新研報
認為，居民「存款搬家」或已開始，在資產配置結構變化、投資情緒回升和風險收益比改善的推
動下，部分資金可能會流向股市等風險市場。為爭奪客戶，據報券商不斷下調佣金。銀河證券、
中信證券等大型券商新開戶的最低費率僅為萬分之一，而之前普遍為萬分之三。
　
　　本周來看，滬綜指升近３﹒５％，連續三周上揚，累計漲幅有７﹒３％。隨著「慢牛」「健
康牛」的聲量愈來愈大，更多資金開始流入Ａ股，「存款搬家」亦成為社交媒體熱詞。大行紛看
好中國股市行情，高盛認為潛在資金流入規模超過１０萬億元；摩根大通更指潛在的資產輪動可
能會為中國股市注入１４萬億流動性，股市上漲動能將持續。（ｒｙ）
　
　　　　　　　　　　　　　　表列滬深股市主要指數
　　　　　　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
　
　　　　　　　　　收市（點）　　　升╱跌（％）　成交金額（億元人民幣）
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　滬深３００　４３７８﹒００　　＋２﹒１０　　　　　　　　　　　　　
　　上證指數　　３８２５﹒７６　　＋１﹒４５　　　１０９５０﹒９０　　
　　深證成指　　１２１６６﹒０６　＋２﹒０７　　　１４５１６﹒２０　　
　　創業板指　　２６８２﹒５５　　＋３﹒３６　　　　　　　　　　　　　
　　科創５０　　１２４７﹒８６　　＋８﹒５９　　　　　　　　　　　　　
　　Ｂ股指數　　　２６６﹒６８　　＋０﹒２５　　　　　３﹒４０　　　　
　　深證Ｂ指　　１３４２﹒５３　　＋０﹒８８　　　　　１﹒６７　　　　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

