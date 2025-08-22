  • 會員
AH股新聞

22/08/2025 09:44

滴滴等多家網約車平台降低抽佣，曹操出行最低２２﹒５％

　　《經濟通通訊社２２日專訊》滴滴出行、曹操出行（０２６４３）、Ｔ３出行等多家網約車
平台近日陸續發布降低抽成通知，其中，滴滴出行、Ｔ３出行都將最高抽成降低至２７％，曹操
出行則降低至２２﹒５％。
　
　　滴滴出行公告稱，將在今年年底前把每筆訂單最高抽成上限從２９％降至２７％，超出
２７％的部分將隨單返還。每月在平台完成訂單達到５０單的司機，通過「返佣寶」保障其當月
月均抽成上限不超過２５％，超過部分將在次月自動返還至司機帳戶。
　
　　Ｔ３出行的公告則指，平台抽成比例最高不超過２７％，今年年底前，抽成比例２６％－
２７％的訂單數量佔比將從２１％降至１７％。
　
　　曹操出行亦公告，即日起將ＡＰＰ、小程序訂單的抽成比例上限由原來的２２﹒７％下調至
２２﹒５％。
　
　　此外，聚合平台高德打車也發布通知稱，聯合網約車平台合作夥伴支持司機權益保障，具體
包括推動不少於８０家合作網約車平台的抽成比例上限不超過２７％；高德打車信息服務費上限
全部降至９％，並通過減免佣活動、專項獎勵等方式推動合作平台綜合成本降低２％。
　
　　內媒引述中國消費經濟學會副理事長、北京工商大學商業經濟研究所所長洪濤表示，網約車
平台降低抽成比例是維護市場健康生態的有效舉措，對提升司機接單意願有一定作用，特別是在
短期具有積極作用。但司機實際收入受多重因素影響，包括動態抽成、獎勵機制（如衝單獎）、
附加費等，因此需結合長效機制保障實施效果。（ｓｌ）

