《神州金融》五千億準財政工具將落地，重點支持新興產業及基建等

《經濟通通訊社２２日專訊》今年４月的中央政治局會議提出設立新型政策性金融工具，支

持科技創新、擴大消費、穩定外貿等。據《２１世紀經濟報道》報道，自５月以來，河南、四川

、浙江、江蘇、湖南、廣東、山東、北京等多地圍繞新型政策性金融工具開展政策宣講會或者項

目儲備會。從地方透露信息來看，新型政策性金融工具的資金規模為５０００億元（人民幣．下

同）。部分地方近期更進一步梳理出入庫項目清單，明確了申報基金的金額。



此外，根據各地相關會議的信息，新型政策性金融工具的資金將重點投向新興產業、基礎設

施等領域，具體包括數字經濟、人工智能、低空經濟、消費領域、綠色低碳、農業農村、交通物

流、城市基礎設施等，國家開發銀行、中國農業發展銀行、中國進出口銀行等政策性銀行參與其

中。



＊新型政策性金融工具有助解決項目建設資本金不足＊



其中，湖北咸寧市８月１９日召開２０２５年新型政策性金融工具項目儲備申報工作專題研

究會，稱要重點從市「十五五」規劃儲備項目庫中精準匹配，篩選出持續鞏固基礎、破解發展堵

點難點問題的項目；從現有重點工業企業項目中精準匹配，圍繞傳統產業轉型升級，篩選出與工

業領域「撥改投」工作相結合的企業智改數轉、產能擴規項目；從具有高技術含量的新招引、新

開工項目中精準匹配，篩選出具有高技術含量、事關長遠發展的項目。



山西省晉城市沁水縣發展改革和科技局則在７月底召開新型政策性金融工具項目謀劃推進會

，指全縣共儲備１１個項目，總投資１３３﹒６９億元，新型政策性金融工具資金需求

２１﹒８６億元；交通和物流、城市更新、綠色低碳轉型等領域儲備項目較多。會議還稱，與與

國開行、農發行初步對接，已篩選４個項目，資金需求１﹒４９億元。



報道認為，新型政策性金融工具，對解決項目建設資本金不足、降低項目融資門檻、擴大有

效投資、推動產業升級等方面均有積極意義，是２０２５年下半年穩投資、促創新的重要舉措。



＊專家：新型工具料與專項債配合，擴大有效益投資＊



報道引述財達證券常務副總經理胡恒松表示，新型政策性金融工具定位為「準財政」工具，

由發改部門篩選項目清單，政策性銀行發行金融債融資提供項目資本金，財政部提供貼息支持。

他預計，這次新型工具的落實，除了與政策性信貸配合外，可能會更加注重與專項債的配合，新

型政策性金融工具注重前端補資本金，專項債主攻項目後端建設。



國家發展改革委投資所研究員吳亞平亦稱，新型政策性金融工具是「準財政」工具，由政府

確定資金投向領域，要按市場化方式進行運作。從６、７月份投資運行情況來看，確實有必要加

快推出新型政策性金融工具，通過該「準財政」工具，推動形成更多實物工作量，擴大有效益的

投資。（ｓｌ）

