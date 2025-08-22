【存款搬家】Ａ股牛氣衝天成交增，機構料超１０萬億居民存款進場

《經濟通通訊社記者林小莉２２日報道》Ａ股最近牛氣衝天，滬綜指、深成指和創業板指今

年以來已分別累計上漲１３﹒３％、１６％和２４﹒２％。在銀行存款利率跌至１％水平甚至

１％以下新低的背景下，加上投行券商紛紛看好中國股市，專家認為，股市上漲很有可能進一步

吸引個人投資者入市，推動新一輪居民存款搬家。



今年６月，六大國有銀行集體下調存款利率，其中一年期定存利率跌破１％，僅０﹒９５％

。股份行、地方中小銀行隨後幾個月陸續跟進降息，其中股份行的一年期定存利率亦降至１％以

下，同期限定存利率僅中小銀行仍保持１％水平。利息「無肉食」，７月新增人民幣存款由６月

的３﹒２１萬億元（人民幣．下同）大跌至５０００億元。



浙商證券首席經濟學家李超表示，從歷史上７輪居民存款搬家可見，居民存款搬家的觸發條

件包括存款利率調降、流動性擴張（貨幣政策基調從「穩健」調整為「適度寬鬆」）、資產賺錢

效應初現、政策催化（禁止手工補息、新增保費３０％用於Ａ股投資等）。



李超又分析，此前兩輪較典型的居民存款搬家（２００９年、２０１４－２０１５年）顯示

，居民往往在股市上漲後一段時間才有存款搬家行為，而居民存款入場後，將進一步放大股市賺

錢效應，比如２００９年居民存款搬家加速於７月，股市高點於８月見頂，２０１４年居民存款

搬家加速於１２月，股市高點於２０１５年６月見頂。因此，存款搬家往往滯後於行情啟動，是

股市上漲後的結果而非原因。



８月１４日，滬綜指盤中重上三千七大關，是自２０２１年來１２月首次；１８日更企穩三

千七，以３７２８﹒０３點的近十年新高收盤。最近幾日，滬綜指繼續攀升，２２日午後，滬綜

指一舉衝上三千八，刷新２０１５年８月以來十年新高，伴隨指數衝高，滬深兩市的成交亦連續

第８個交易日突破２萬億，打破Ａ股歷史紀錄。



＊中金：居民存款潛在入市規模或達７萬億＊



中金公司表示，今年５月以來伴隨股市上漲，觀察到存款出現向股票市場「搬家」的跡象。

８月以來Ａ股單日成交額突破２萬億元，成交量明顯放大，同時Ａ股融資餘額突破２萬億元，都

表明股票市場資金更為活躍。



中金並從超額儲蓄、定期存款到期和存款活化視角測算，居民存款潛在入市的資金規模約為

５萬億－７萬億元，可能高於２０１６－２０１７年、２０２０－２０２１年兩輪股市上漲的行

情中存款入市的規模，不過實際入市情況取決於宏觀經濟、政策預期、外部環境等多種因素。



＊高盛：潛在流入市場資金或超１０萬億＊



高盛則在研報中表示，當前中國家庭「超額存款」達５５萬億元，而中國家庭金融資產中

２２％比例配置於基金或股票，意味著潛在流入市場的資金可能超過１０萬億元。這一趨勢預示

著中國股市尤其是中小盤股仍具備顯著上漲空間。高盛並指，目前已有跡象表明這種資金轉移正

在發生。



＊摩通：潛在資產輪動或為股市注入額外１４萬億＊



摩根大通認為，中國股市槓桿率和估值仍處於適度水平，預計中國股市上漲動能將會持續，

更估計潛在的資產輪動可能會為股市注入額外的１４萬億元流動性，約相當於流通市值的１６％

。



＊中信證券：存款流出規模或達９萬億，惟未必集中進入權益市場＊



中信證券最新研報預計，從存款到期再配置的視角來看，測算２０２５年可能有超過９０萬

億元的存款到期，假設其中５％－１０％的資金尋求更高的收益，則流出規模可能在４﹒５萬億

－９萬億元。惟「搬家」的存款不太可能集中進入權益市場，或傾向於以「固收＋」類型的資管

產品進行過渡承接，也能實現資金的「間接入市」。



＊興業證券：居民存款與股票總市值之比仍高企＊



興業證券在最新發布的研報中表示，「居民存款與股票總市值之比」能夠較好地衡量居民存

款搬家入市的趨勢。歷史上這一指標通常處於１﹒１至２﹒０區間，比值越低意味著存款搬家越

接近尾聲。截至７月，這一指標仍在１﹒７的歷史高位，本輪居民存款搬家仍有較大潛力。

