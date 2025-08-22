  • 會員
22/08/2025 15:08

《中國要聞》川青鐵路黃河特大橋拉鋼絞線期間斷裂，事故增至７死

　　《經濟通通訊社２２日專訊》川青鐵路青海段尖扎黃河特大橋工程現場今日凌晨３時許發生
嚴重工業意外，大橋在鋼絞線張拉作業中斷裂，導致１０８米鋼樑主拱肋垮塌，１５名工人及１
名工程項目部現場負責人墮河，截至今早９時已造成７死９失蹤，近４００名救援人員仍在現場
搜救。應急管理部已派工作組趕赴現場指導事故救援處置工作。
　
　　《每日經濟新聞》報道指，項目由中鐵大橋局七公司承建。從現場觀察可見，大橋中間有數
十米長的廊道掉進水中，斷裂廊道呈斜角狀插入黃河河面，現場有直升機探測盤旋，應急救援、
通信保障等車輛緊張入場，河面有快艇在勘察搜救。報道引述施工方人員稱，「因趕８月底合龍
的時間點，此外夜間施工符合溫度要求。連夜趕工發生這樣的事萬萬沒想到」。
　
　　尖扎黃河特大橋為川青鐵路重點橋樑工程，主橋是１４１米＋３６６米＋１４１米三跨連續
鋼桁繫桿拱橋，全長６４８米，是目前世界最大跨度雙線鐵路連續鋼桁拱橋，也是首座跨越黃河
的鐵路鋼桁拱橋，計劃於今年８月實現主橋合龍。拱頂距水面１３０米，相當於４０多層樓高，
橋面則距離水面５５米。（ｓｌ）

