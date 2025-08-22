金隅集團控股股東北京國管５０００萬人幣增持３７８７萬Ａ股

《經濟通通訊社２２日專訊》金隅集團（０２００９）（滬：６０１９９２）公布，於昨日
收到控股股東北京國管函件，北京國管已完成增持計劃，增持股份金額共計５０００萬元人民幣
，共計增持約３７８７萬股Ａ股；佔總股本的０﹒３５％。
該集團指，北京國管持股由４５﹒２８％升至４５﹒６９％。（ｗｈ）
22/08/2025 08:10
