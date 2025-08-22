  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
北上食買玩
etnet專輯
AH股新聞

22/08/2025 08:10

金隅集團控股股東北京國管５０００萬人幣增持３７８７萬Ａ股

　　《經濟通通訊社２２日專訊》金隅集團（０２００９）（滬：６０１９９２）公布，於昨日
收到控股股東北京國管函件，北京國管已完成增持計劃，增持股份金額共計５０００萬元人民幣
，共計增持約３７８７萬股Ａ股；佔總股本的０﹒３５％。
　
　　該集團指，北京國管持股由４５﹒２８％升至４５﹒６９％。（ｗｈ）

【你點睇？】美烏元首白宮會談後，特朗普再與普京通電，你認為美國能否促成「普澤會」？你對俄烏實現和平有多大信心？► 立即投票

下一篇新聞︰22/08/2025 08:09  華潤醫藥（０３３２０）兩上市附屬公司中期盈利升最少６％

其他文章
More

22/08/2025 08:09  紅星美凱龍（１５２８）股東常州美開４３０２萬股遭法院裁定賣出

22/08/2025 08:04  康龍化成（０３７５９）中期盈利７億人幣，跌３７％，不派息

22/08/2025 08:02  《神州頭條》財經報章頭版摘要：外資持續加倉中國資產

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

獨家優惠【etnet x 環球海產】 用戶專享全場95折，特價貨品更可折上折，立即選購五星級酒店御用海鮮！

樂本健 x etnet健康網購 | 購物滿額即送免費禮品

etnet榮獲2024-2025年度「數碼無障礙網頁嘉許計劃」三項金獎

中東新隱憂：黎巴嫩解除真主黨武裝的挑戰

20/08/2025 18:31

大國博弈

定期存款 | 三大發鈔行上調定存年息，渣打12個月1.9厘

20/08/2025 17:02

貨幣攻略

關稅戰 | 美國財長貝森特：對中國關稅現狀非常滿意，沒壞就別...

20/08/2025 09:12

關稅戰

說說心理話

Watch Trends 2025

北上食買玩

Wonder in Art

理財秘笈

流感高峰期

山今養生智慧

輕鬆護老

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金
attraction 香港好去處