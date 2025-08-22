  • 會員
22/08/2025 08:01

中國石化（３８６）中期賺２１５億人幣跌４０％，息９﹒６７港仙

　　《經濟通通訊社２２日專訊》中國石化（００３８６）（滬：６０００２８）公布，截至６
月３０日止中期盈利２１４﹒８億元（人民幣．下同），跌３９﹒８％，每股盈利１７﹒７分，
派中期股息每股８﹒８分（９﹒６７港仙）。
　
　　該集團指，收入１﹒４萬億元，跌１０﹒６％，因國際原油價格大幅下跌、化工市場毛利低
迷等因素影響，上半年效益按年有較大幅度下降，扣除非經常性損益之純利２１２﹒１億元，跌
４０﹒４％。期內公允價值變動由虧轉益１７﹒８億元，因套期保值業務浮盈增加影響，但資產
減值損失升３５﹒５％，至２２﹒９億元，因原油價格下跌，公司部分石油石化產品和貿易原油
等減值損失增加。加權平均淨資產收益率２﹒６１％，跌１﹒７６個百分點。
　
＊上半年油氣當量產量升２％＊
　
　　該集團指，上半年油氣當量產量２﹒６億桶，增長２％，其中境內原油產量１﹒２６億桶，
天然氣產量７３６３億立方英尺，增長５﹒１％。加工原油１﹒２億噸，跌５﹒３％，生產成品
油７１４０萬噸，跌７﹒６％，生產化工輕油２２０６萬噸，增長１１﹒５％。
　
＊全年資本支出下調５％＊
　
　　該集團指，決定下調全年資本支出計劃５％左右，其中勘探及開發板塊資本支出主要用於濟
陽、塔河等原油產能建設，而上半年資本支出人民幣４３８億元，其中勘探及開發板塊資本支出
２７６億元，而展望下半年，該集團計劃生產原油１﹒４１億桶，生產天然氣７１４５億立方英
尺。計劃加工原油１﹒３億噸，境內成品油經銷量８９８０萬噸。（ｗｈ）
　
＊有關業績的詳情，請參閱該公司之正式通告

