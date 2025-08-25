《Ａ股異動》長飛光纖Ａ漲停，現報６４﹒８８元人幣

《經濟通通訊社２５日專訊》長飛光纖Ａ股（滬：６０１８６９）現漲停，報６４﹒８８元
（人民幣．下同），升１０％，最低價６４﹒８８元；成交１４４﹒２７萬股，成交金額
９３６０萬元；換手率０﹒４％。
長飛光纖光纜Ｈ股（０６８６９）升１３﹒８％，報４２港元，最高價４２港元，最低價
４２港元；成交１６４萬股，成交金額６８８８萬港元。長飛光纖Ａ股較Ｈ股呈６９﹒２％溢價
。（ｅｄ）
25/08/2025 09:26
