【聚焦數據】北京７月進口增８﹒６％，出口增６﹒２％

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明２５日北京專電》北京海關日前披露外貿數據。７月份，北

京外貿實現進口、出口雙增長，分別增長８﹒６％和６﹒２％。前７個月，北京進出口１﹒８２

萬億元（人民幣．下同），佔全國進出口總值的７﹒１％。前７個月，北京出口達３５４０﹒８

億元，增長１﹒８％。



單看出口情況，７月份，北京出口規模保持在５００億元以上並繼續增長。「二季度以來，

北京連續４個月累計出口規模創歷史新高，新興產業、開放平台、外貿主體三要素協同發力，支

撐地區外貿出口穩中有進。」北京海關相關負責人表示，今年北京出口表現出新興產業動能不斷

增強、對外開放格局不斷優化、市場主體活力不斷強化三個特點。



＊汽車製造業出口增長２６％＊



新興產業方面，前７個月，先進製造業和文化產業等新興產業佔北京出口的３４％，較去年

同期提升０﹒２個百分點，合計上拉地區出口增速０﹒８個百分點，其中，汽車製造行業、生物

醫藥行業、綠色低碳行業、文化行業分別出口２８６﹒９億元、７８﹒６億元、５３﹒５億元、

５３﹒５億元，分別增長２６％、１５﹒７％、１６﹒８％、５２﹒７％。此外，信息技術行業

重點產品集成電路、平板顯示模組分別出口１４２﹒８億元、６８億元，分別增長４﹒５％、

３５％。



前７個月，北京民營企業進出口２５１３億元，增長７％，增速較上半年擴大１﹒８個百分

點，佔地區進出口總值的１３﹒８％，較去年同期提高２﹒６個百分點。其中，出口８７４﹒５

億元，增長２９﹒３％，高於全國民營企業出口增速２０﹒５個百分點。此外，前７個月，北京

對共建「一帶一路」國家進出口１﹒０９萬億元，佔比較去年同期提升０﹒７個百分點至６０％

。

