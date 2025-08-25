【國務會議】李強：加強統籌「兩新」政策，更好發揮擴內需作用

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明２５日北京專電》國務院總理李強２２日主持召開國務院常

務會議，要求加強統籌協調大規模設備更新和消費品以舊換新政策，完善實施機制，拓展體育消

費場景，鼓勵各地舉辦體育消費活動。



＊厲打擊騙補套補行為＊



會議指出，大規模設備更新和消費品以舊換新政策，在穩投資、擴消費、促轉型、惠民生等

方面取得明顯成效。要在對政策實施情況進行認真總結評估的基礎上，加強統籌協調，完善實施

機制，更好發揮對擴大內需的推動作用。要嚴厲打擊騙補套補行為，確保補貼資金用到實處、見

到實效。要進一步強化財稅金融等政策支持，創新消費投資場景，優化消費投資環境，綜合施策

釋放內需潛力。



＊鼓勵各地舉辦體育消費活動，推動體育用品升＊



會議指出，發展體育產業和體育消費是落實擴大內需戰略的重要內容。要增加體育產品供給

，豐富體育賽事活動，推動體育用品升級，強化產業要素支撐，提升服務保障水平，培育體育產

業增長點，加快構建現代體育產業體系。要激發體育消費需求，拓展體育消費場景，鼓勵各地舉

辦體育消費活動，實施消費惠民舉措，更好滿足群眾消費升級需求。要更加注重調動市場力量推

動體育產業發展和消費規模擴大，提高體育經營主體活力，推動體育產業高質量發展。



