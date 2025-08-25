  • 會員
AH股新聞

25/08/2025 08:33

【反內捲】發改委等三部委發布行為規則，規範互聯網平台定價

　　《經濟通通訊社駐京記者黃燕明２５日北京專電》國家發改委、市監總局及國家網信辦，聯
合起草《互聯網平台價格行為規則》徵求意見稿，主要包括四方面內容：引導經營者依法自主定
價；明確經營者價格標示要求；規範經營者價格競爭行為及構建協同共治機制，以維護公平競爭
市場環境，保護經營者和消費者合法權益，促進平台經濟健康發展。
　
＊平台經營者銷售商品、提供服務需要遵守的價格標示規範＊
　
　　發改委就《行為規則》答記者問，負責人指出，《行為規則》對低價傾銷、價格歧視、價格
欺詐、價格串通、哄抬價格等不正當價格行為，作出細化規定，防止無序競爭扭曲資源配置和價
格信號。規則明確平台經營者銷售商品、提供服務需要遵守的價格標示規範，對做好價格促銷、
補貼、差別定價、動態定價、競價排名等規則公開提出具體要求。
　
　　《行為規則》會要求經營者明碼標價，應當標示商品或服務的名稱、價格和計價單位，不得
在標價之外加價、收取任何未予標明的費用；又要求平台經營者公平公正開展補貼促銷，不得虛
假、誇大宣傳補貼金額和力度。
　
＊不得強制經營者以低於成本價銷售商品＊
　
　　平台經營者不得強制或者變相強制經營者，以低於成本的價格銷售商品，擾亂市場競爭秩序
；規定平台經營者、平台內經營者不得使用欺騙性、誤導性的語言和圖片等標示價格，不得通過
虛假折價、減價、價格比較等方式銷售商品或提供服務，不得以低價誘騙消費者或其他經營者，
以高價結算。
　
　　《行為規則》公開徵求意見時間為１個月，當局會將深入研究及吸納各方意見，嚴格履行相
關程序後印發。

