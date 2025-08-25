《神州頭條》財經報章頭版摘要：互聯網平台價格行為規則徵意見

《經濟通通訊２５日專訊》內地主要財經報章頭版摘要如下：



《中國證券報》



強化財稅金融支持，以舊換新政策加力可期

近日召開的國務院常務會議和全國消費品以舊換新工作推進電視電話會議對下階段消費品以舊換

新作出部署，釋放出政策支持加力訊號。專家表示，從當前各地對以舊換新政策優化調整的路徑

看，後續以舊換新政策有可能在上調資金支持規模、擴大品類范圍等方面發力，同時將進一步強

化政策協同與技術賦能，確保政策紅利直達消費者，有效擴大內需、提振消費。



前７月全國綠電交易電量同比增長４２﹒１％

８月２４日，國家能源局發布的數據顯示，２０２５年７月，全國完成電力市場交易電量

６２４６億千瓦時，同比增長７﹒４％。其中，省內交易電量４６１４億千瓦時，同比增長

７﹒３％；跨省跨區交易電量１６３２億千瓦時，同比增長７﹒９％。綠電交易電量２５６億千

瓦時，同比增長４３﹒２％。



《互聯網平台價格行為規則》公開徵求意見

為促進平台經濟健康發展，國家發展改革委、市場監管總局、國家網信辦聯合起草了《互聯網平

台價格行為規則（徵求意見稿）》，於２３日向社會公開徵求意見。行為規則主要包括四方面內

容：一是引導經營者依法自主定價；二是明確經營者價格標示要求；三是規范經營者價格競爭行

為；四是構建協同共治機制。





《上海證券報》



擴大有效投資，新型政策性金融工具「蓄勢待發」

近期，國家發展改革委將報批加快設立投放新型政策性金融工具。多地也在積極「備戰」相關項

目的儲備申報工作。對此，國家發展改革委投資所研究員吳亞平向記者表示，新型政策性金融工

具是「准財政」工具，由政府確定資金投向領域，要按市場化方式進行運作。他預計，新型政策

性金融工具重點支持新興產業和基礎設施項目，同時在多因素支撐下，下半年基建投資將回升，

繼續發揮托底經濟的作用。



織密醫療保障網－－中國基本醫保制度不斷完善

「十四五」以來，中國醫保提質擴面廣覆蓋，進一步減輕人民群眾疾病醫療負擔，守好「看病錢

」「救命錢」。國家醫保局局長章軻介紹，「十四五」期間，全國基本醫保參保率穩定在９５％

左右。２０２１年至２０２４年，累計近２００億人次享受醫保報銷。



《互聯網平台價格行為規則》，公開徵求意見

《證券時報》



金融活水潤澤西藏特色經濟「格桑花」

誰是全國經濟增速的「領跑者」？答案或許出乎不少人的意料－－西藏。數據顯示，２０２３年

和２０２４年，西藏地區生產總值（ＧＤＰ）分別以９﹒５％和６﹒３％的增速領跑全國；今年

上半年，西藏７﹒２％的增速較全國平均水平高出１﹒９個百分點，繼續穩居全國第一。



中國工程機械智能化進階，「無人工地」照進現實

中國工程機械正在經歷一場前所未有的數字化、綠色化變革。在中聯重科的試驗工地，泵車、起

重機、挖掘機等「鋼鐵巨獸」如同默契共舞的機器人，通過感知、交流與協作，實現全自主施工

。這不僅是效率的倍增與能耗的降低，更將人從危險、艱苦的環境中解放出來。在這場智能化升

級浪潮中，中國工程機械正以領先的技術集成與場景解決方案，走向世界大舞台。



消費貸「國補」開閘倒計時，機構借勢拓增量

個人消費貸款貼息政策將於９月１日正式開閘，這是中央財政首次在個人消費貸款領域實施貼息

政策。與過往政策對整筆貸款進行貼息的慣例有所區別，本次個人貸款貼息政策主要是對消費貸

款中真正「用於消費的部分」予以精準支持。消費金融行業人士預計，貼息政策對行業影響很大

，會加速各機構向各類消費場景拓展，通過與商戶的直接合作，更好把控資金流向，在落實政策

同時拓展業務上量。（ｅｗ）

