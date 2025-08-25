《神州經脈》上海鬆樓市限購，股市成交次高，衛星互聯網牌照將發

《神州經脈》Ａ股續牛，滬綜指今日（２５日）再度收於全日高位３８８３﹒５６點，再創

十年新高，漲幅１﹒５１％實現四連升；深成指收升２﹒２６％，創業板指飆３％。成交放量，

滬深兩市全天交易額達３﹒１４萬億元（人民幣．下同），為歷史次高，前次高位為去年１０月

８日的３﹒４５萬億元，今日成交量較上個交易日大增５９４４億元或２３％。



美聯儲主席鮑威爾暗示９月降息，再加上中國股市持續上漲帶來的樂觀情緒，人民幣兌一美

元即期匯率（ＣＮＹ）今日大漲，盤中一度收復７﹒１５關口，收報７﹒１５１７，較上個交易

日４時３０分收盤價升２８８點子，創去年１１月５日以來近十個月新高，全日在７﹒１４８０

至７﹒１６８５之間波動。今日人民幣兌一美元中間價報７﹒１１６１，創去年１１月６日以來

近十個月新高，較上個交易日升１６０點子，升幅為今年１月２１日以來年內最高。



＊今日新聞精選＊



１﹒ 繼北京放開五環外限購後，上海今日也宣布優化調整房地產政策措施，符合條件居民家庭

在外環外購房不限套數，成年單身人士按照居民家庭執行住房限購政策，自８月２６日起施行。

即是說，明日起滬籍居民家庭和滬籍成年單身人士，在外環外買房不限量；在外環內仍限購兩套

。政策同時提高個人住房公積金貸款額度，並支持使用住房公積金支付購房首付；房貸利率亦不

再區分首套和二套住房。符合條件的非上海市戶籍居民家庭首套房暫免徵房產稅。



２﹒ 人行上海總部發布通知，根據人行相關政策規定以及上海市政府調控要求，對上海市商業

性個人住房貸款利率定價機制進行調整，上海市商業性個人住房貸款利率不再區分首套住房和二

套住房。據內媒測算，以商貸２００萬元、貸３０年計算，首套月供８４８６元，二套差異化地

區為８７０４元，非差異化地區為８９２５元。按最新政策，二套房的利率可以明顯降低，非差

異化地區每月可以減少４３９元。



３﹒ 第１２屆北京香山論壇將於９月１７日至１９日在北京國際會議中心舉行。論壇將邀請

１００多個國家的防務部門和軍隊領導、智庫、專家學者等對話交流。本屆論壇主題是「共護國

際秩序，共促和平發展」，將邀請１００多個國家的防務部門和軍隊領導、國際組織和智庫、院

校負責人及知名專家學者對話交流。



４﹒ 據《ＩＴ時報》報道，相關部門近期將會發放衛星互聯網牌照。報道引述衛星互聯網領域

一位資深技術專家表示，牌照的發放，意味著中國衛星互聯網商業運營邁出第一步，但要實現像

星鏈那樣提供衛星互聯網服務，仍需２至３年左右的時間。



５﹒ 智界及問界秋季新品發布會今日舉行，華為常務董事、終端ＢＧ董事長余承東宣布，截至

８月２５日，鴻蒙智行累計交付超９０萬輛，預計今年１０月交付突破百萬輛。全新智界Ｒ７、

Ｓ７今日正式上市，起售價分別為２４﹒９８萬元和２２﹒９８萬元。奇瑞汽車稱，全新智界

Ｒ７和Ｓ７的小訂數量已超過５﹒３萬輛。另外，奇瑞汽車今日在社交媒體發文透露，已通過實

施「四大組合拳」，將供應商平均支付帳期壓縮至４７天。



６﹒ 餓了麼和淘寶閃購聯合宣布，對城市騎士社保補貼範圍將擴展至全國。具體來說，對全國

穩定跑單且有意願繳納養老保險、醫療保險的騎士補貼至少５０％保費；對騎士隊長、榮譽騎士

全額繳納。今年１０月首批城市落實，年底前將覆蓋全國。此外，餓了麼將全量足額繳納「新職

傷」費用，並為所有騎士提供防暑險。



７﹒ 北京海關日前披露外貿數據。７月份，北京外貿實現進口、出口雙增長，分別增長

８﹒６％和６﹒２％。單看出口情況，７月北京出口規模保持在５００億元以上並繼續增長。前

７個月，北京進出口１﹒８２萬億元，佔全國進出口總值的７﹒１％，其中，出口達

３５４０﹒８億元，增長１﹒８％。



８﹒ 據廣州海關統計，今年前７個月，廣州市外貿進出口總值達７１１４﹒６億元，同比增長

１４﹒５％，增速較前６個月收窄１個百分點。其中，出口４６６５﹒２億元，同比增長

２３﹒２％，增幅收窄２個百分點；進口２４４９﹒４億元，同比增長１％，增幅擴大０﹒３個

百分點。民營企業進出口４２７６﹒６億元，同比增長２５﹒６％，佔同期廣州市外貿總值六成

。（ｓｌ）

