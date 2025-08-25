《鍾之日記》入市資金洶湧，恒指逼兩萬六

《鍾之日記》８月２５日，香港天氣：晴。香江魚缸：升。祖國股市：升。



美國聯儲局主席鮑威爾在全球央行年會上的演講暗示９月有機會減息，美股上周五（２２日

）三大指數全線向上升，道指再創新高。港股隨外圍高開，其後升幅逐步擴大，科網股內房股炒

高，恒指盤中漲近６００點，逼近兩萬六，全日收報２５８２９，升４９０點或１﹒９％，兩連

升，主板成交近３６９７億元創４個月高。



＊Ａ股放量大漲，成交突破３萬億＊



Ａ股續牛，滬綜指今日再度收於全日高位３８８３﹒５６點，再創十年新高，漲幅

１﹒５１％實現四連升；深成指收升２﹒２６％，創業板指飆３％。成交放量，滬深兩市全天交

易額達３﹒１４萬億元人民幣，為歷史次高，並較上個交易日大增２３％。



從板塊來看，幾乎所有行業板塊均上漲，稀土永磁、有色金屬漲幅靠前。工信部等近日公布

《稀土開採和稀土冶煉分離總量調控管理暫行辦法》，對稀土開採與冶煉分離加強管控，同時將

進口礦納入總量調控管理。另外，大消費板塊走強，白酒指數漲２﹒８％，餐飲、食品飲料都升

逾２％。國務院總理李強上周主持召開國務院常務會議要求，加強統籌協調，完善大規模設備更

新和消費品以舊換新實施機制，更好發揮對擴大內需的推動作用；要進一步強化財稅金融等政策

支持，創新消費投資場景，優化消費投資環境，綜合施策釋放內需潛力。



＊成交增新股熱鬧，港交所衝高＊



資金追捧下，兩地股市造好，成交不斷增加，港股今日主板成交高達３６９７億元，是４個

月以來最多，而滬深兩市的成交更突破３萬億元人民幣，為歷史次高。



交投興旺，港交所（００３８８）衝上４６６元，創５２周新高，收升３﹒３％，報

４６２﹒８元。中資券商股亦見升幅，中金（０３９０８）漲２％，招商證券（０６０９９）升

１﹒８％。



入市資金洶湧，中金公司表示，內地居民存款搬家有望延續，據其測算居民存款潛在入市的

資金規模約為５萬億－７萬億元人民幣，但實際入市情況取決於宏觀經濟、政策預期、外部環境

等多種因素。



港交所除受惠股市成交增外，亦受惠新股市場熱鬧，儲能電池廠商－－雙登股份

（０６９６０）明日（２６日）掛牌，周一（２５日）有暗盤交易。在輝立交易場最高曾見６０

元，較招股價１４﹒５１元，高出３倍。以雙登股份每手５００股計，成功認購並捕捉最高升勢

的投資者，一手帳面賺２２７４５元。



＊萬科巨虧仍漲，上海優化房策，內房股齊炒高＊



萬科集團（０２２０２）經營壓力未緩解，其於上周五（２２日）晚發布的財報顯示，截至

２０２５年６月底，總資產約為１１９４１﹒４９億元（人民幣．下同），相比２０２４年底減

少７﹒１６％；總負債約為８７２９﹒８８億元，相比２０２４年底減少７﹒８５％；淨資產約

為３２１１﹒６１億元，較２０２４年底縮水了１７６﹒９４億元，降幅為５﹒２２％。



財報並顯示，上半年錄淨虧損約１０８﹒６５億元，虧損額同比擴大２７﹒５１％。其中，

歸母淨利潤虧損約１１９﹒４７億元，虧損額同比增加２１﹒２５％。財報又顯示，截至６月底

，萬科的有息負債合計達３６４２﹒６億元，相比２０２４年底增加了２９﹒８億元。同期，萬

科開發業務的結算毛利率為８﹒１％，同比上升１﹒３個百分點。這是萬科開發業務毛利率連續

六年下滑後，首次止跌回升。



儘管中期錄虧，萬科企業股價仍升近１０％，收報５﹒６８元，該股連升２日，累升

１０﹒６％。



究其原因，一是減息預期下大市造好，中港地產板塊齊升；二是中國穩樓市再出招，上海鬆

綁外環外限購政策，料刺激交易熱度。８月１８日召開的國務院第９次全體會議，明確提出「採

取有力措施鞏固房地產市場止跌回穩態勢」，北京早前已經取消五環外商品住房限購套數限制，

並加大公積金貸款支持力度。



內房股炒高，融創中國（０１９１８）升６﹒６％，綠地控股旗下子公司綠地香港

（００３３７）漲６％，龍湖（００９６０）彈５﹒２％，越秀地產（００１２３）收高

４﹒３％，保利置業（００１１９）揚３﹒７％。



