AH股新聞

25/08/2025 16:17

《中國要聞》河南省內焦企將實行自主限產，預計幅度２０－３５％

　　《經濟通通訊社２５日專訊》據內地媒體報道，河南省環保部門口頭通知，省內焦企（主要
從事焦煤煉焦的生產企業）於８月２５日－９月３日實行自主限產，初步預估限產幅度２０－
３５％（主要依據各家的生產情況及環保排放達標要求自主制定），目前已有部分企業執行
３０％－３５％的限產，其他企業也將陸續限產；短期焦炭區域性供應呈現偏緊狀態，焦企繼續
提漲意願強烈。（ｗｎ）

