《中國要聞》王毅會見南韓總統特使團，接李在明親筆信

《經濟通通訊社２５日專訊》中共中央政治局委員、外交部長王毅星期日（２４日）在北京

會晤南韓前國會議長樸炳錫率領的總統特使團，代表團並轉交總統李在明的親筆信。雙方就推動

中韓戰略合作夥伴關係等交換意見。



王毅表示，中方始終高度重視發展中韓關係，中方對韓政策保持穩定性和連續性，雙方應恪

守建交初心、堅定友好方向、拓展共同利益、改善國民感情、妥處敏感問題，推動中韓找關係沿

著正確軌道行穩致遠。



王毅還說，今年是中國人民抗日戰爭暨世界反法西斯戰爭勝利８０周年，也是朝鮮半島光復

８０周年。中方將隆重舉行「９．３」紀念活動。在這個重要特殊節點，中方願同所有愛好和平

的國家和人民一道，銘記歷史、緬懷先烈、珍愛和平、開創未來，共同捍衛二戰勝利成果和國際

公平正義。中韓還應攜手維護國際自由貿易體系，共同反對貿易保護主義，要踐行多邊主義理念

，加強在聯合國等框架內的溝通協調，有效應對地區乃至全球性挑戰。



樸炳錫表示，南韓新政府高度重視韓中關係，希望借此次訪華共同推動近年受挫的韓中關係

重回「正軌」。（ｒｙ）

