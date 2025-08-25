《中英關係》英國推遲審批中國倫敦新使館計劃，中方表示嚴重關切

《經濟通通訊社２５日專訊》據《路透》報道，英國政府上周五（８月２２日）將中國在倫

敦建造新使館計劃的審批期限推遲至１０月，因中國拒絕就規劃中含有塗黑區域的原因做出充分

解釋。中國駐倫敦大使館對此表示「嚴重關切」，敦促英方及早批准中方規劃申請。



＊英方要求就規劃圖塗黑區域作解釋＊



報道指，中國計劃在倫敦塔附近一座具有兩百年歷史的建築舊址上新建使館，但由於當地居

民、議員及在英香港民主活動人士的反對，三年來該計劃一直停滯不前。英美政界人士都曾警告

英政府不要批准中方在此地塊建造大使館。



為中國政府提供規劃服務的諮詢公司ＤＰ９表示，其客戶認為提供完整的內部布局圖並不合

適，並稱在政府詢問為何圖紙上有幾個區域被塗黑後，補充圖紙提供了可以接受的詳細說明。

ＤＰ９在致政府的一封信中說，「申請方認為，未刪減圖紙所呈現的詳細程度足以識別主要用途

…在此情況下，我們認為既沒有必要也不適合提供更多更詳細的內部布局圖或細節。」



英國住房部門在回覆中表示，由於需要更多時間來考慮這些回應，將把審批該項目是否可以

繼續進行的截至日期，由原定的９月９日推遲至１０月２１日。



＊華使館：新館有秘密設施說法屬誹謗＊



中國駐倫敦大使館對英國政府的回應表示「嚴重關切」，敦促英方及早批准中方規劃申請。

本月早些時候，中國駐倫敦使館表示，有關新館舍含有危害英國國家安全的「秘密設施」的說法

是 「惡意誹謗」。（ｒｙ）

