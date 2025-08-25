【提振內房】人行上海總部：個人住房商貸利率不再區分首套二套房

《經濟通通訊社２５日專訊》人行上海總部發布通知稱，根據中國人民銀行關於商業性個人

住房貸款利率政策規定以及上海市政府調控要求，現對上海市商業性個人住房貸款利率定價機制

進行調整。



具體內容如下：一是在利率定價機制安排方面，上海市商業性個人住房貸款利率不再區分首

套住房和二套住房；二是根據上海市房地產市場形勢及上海市政府調控要求，上海市市場利率定

價自律機制指導銀行業金融機構做好落實工作，規範市場競爭行為，維護市場秩序；三、銀行業

金融機構應根據本機構經營狀況、客戶風險狀況等因素，合理確定每筆貸款的具體利率水平；四

、銀行業金融機構應切實做好政策宣傳、解釋和諮詢服務，依法合規保障借款人合同權利和消費

者合法權益，確保有關工作平穩有序進行。



據內媒測算，以商貸２００萬元（人民幣．下同）、貸３０年計算，首套月供８４８６元，

二套差異化地區為８７０４元，非差異化地區為８９２５元。按最新政策，二套房的利率可以明

顯降低，非差異化地區每月可以減少４３９元。（ｒｙ）

