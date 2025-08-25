  • 會員
25/08/2025 09:21

餓了麼、淘寶閃購聯合宣布：對城市騎士社保補貼範圍擴展至全國

　　《經濟通通訊社２５日專訊》餓了麼和淘寶閃購聯合宣布，對城市騎士社保補貼範圍將擴展
至全國。為全國騎士補貼養老保險、醫療保險補貼比例最高至１００％。
　
　　具體來說，對全國穩定跑單且有意願繳納養老保險、醫療保險的騎士補貼至少５０％保費；
對騎士隊長、榮譽騎士全額繳納。今年１０月首批城市落實，年底前將覆蓋全國。
　
　　此外，餓了麼將全量足額繳納「新職傷」費用，並為所有騎士提供防暑險。（ｃｔ）

