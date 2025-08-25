  • 會員
25/08/2025 13:50

【恒大退市】恒大「保交樓」近尾聲，境內多家附屬公司啟破產程序

　　《經濟通通訊社２５日專訊》中國恒大今日正式從香港交易所退市，十六年的上市之路從昔
日市值一度高達３７００億港元，到退市前的僅剩２１﹒５２億港元。目前，恒大各地「保交樓
」工作已進入尾聲，境內附屬公司陸續啟動破產程序。
　
　　據《財新》此前了解，在２０２１年５月底，恒大地產已預售但尚未交付的房屋共計１５２
萬套；至２０２２年２月，未交付的房屋降至１３０萬套以下。據《２１　世紀經濟報道》引述
恒大地產負責人稱，過去四年，該公司在全國交付了超過１２０萬套房屋，超過９５％的已售住
宅已建成並交付給業主。截至２０２４年底，恒大地產在廣東省內的保交樓工作已全面完成。
　
　　在集中有限資金力保交付之後，中國恒大在手資金已近枯竭，資產大幅貶值。據全國企業破
產重整案件信息網披露，８月１５日，中國對外經濟貿易信托有限公司向廣州中院申請對恒大地
產廣東公司進行破產清算。
　
　　恒大地產廣東公司並非首家進入破產清算程序的「恒大系」境內公司。２０２５年５月３０
日，廣州中院裁定宣告凱隆置業破產。凱隆置業是恒大地產的第一大股東，持股比例約
６０﹒２９％。
　
　　截至目前，包括恒大地產位於上海、廣東清遠、西藏林芝等地的附屬公司在內，全國已有多
家「恒大系」公司進入破產程序。《財新》引述知情人士提到，近期，恒大內部正在搜集整理「
恒大系」各地多家公司的破產材料。（ｃｔ）

