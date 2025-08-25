《Ａ股行情》滬綜指高開０﹒６％，國家出手規範互聯網平台定價

《經濟通通訊社２５日專訊》美聯儲主席鮑威爾暗示降息，華爾街狂歡，上周五（２２日）

道指創歷史新高。美元指數走跌，人民幣中間價大升，今報７﹒１１６１，創去年１１月６日以

來新高，較上個交易日升１６０點子，升幅為今年１月２１日以來年內最高。



滬深股市今早集體高開，上證綜合指數高開０﹒５９％，報３８４８﹒１６點，深成指高開

１﹒０３％，創業板高開１﹒４１％，盤初半導體、ＣＰＯ概念股造好。



發改委、市場監管總局、國家網信辦等三部門近日就「互聯網平台價格行為規則」公開徵求

意見，圍繞大數據定價、價格補貼、價格誠信等方面，依法規範平台經營者、平台內經營者價格

行為。



央視旗下「玉淵譚天」發文解畫，「互聯網平台價格行為規則（徵求意見稿）」並非是叫停

平台補貼，而是規範、引導平台經濟從無序競爭走向有序，要求平台公示補貼促銷活動規則、不

得虛假宣傳和誇大補貼金額的相關表述。文章稱，文件從起草到如今的公開徵求意見稿，中間經

歷了兩年多的時間，期間多次徵求相關平台意見，並不是針對近期討論較多的「外賣大戰」推出

的文件。



國內促消費大方向不變，國務院總理李強主持召開國務院常務會議，要求加強統籌協調大規

模設備更新和消費品以舊換新政策，完善實施機制，更好發揮對擴大內需的推動作用；會議還指

出，要激發體育消費需求，拓展體育消費場景，鼓勵各地舉辦體育消費活動，實施消費惠民舉措

。《中國證券報》引述專家表示，後續以舊換新政策有可能在上調資金支持規模、擴大品類範圍

等方面發力，確保政策紅利直達消費者，有效擴大內需、提振消費。



人民銀行今日進行２８８４億元（人民幣．下同）７天期逆回購，即今日淨投放２１９億元

。本周人行公開市場將有２０７７０億元逆回購到期。另外，人行今日續做６０００億元ＭＬＦ

，增量３０００億，是連續第六個月加量續作。（ｒｙ）

