  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
北上食買玩
etnet專輯
AH股新聞

25/08/2025 09:27

《Ａ股行情》滬綜指高開０﹒６％，國家出手規範互聯網平台定價

　　《經濟通通訊社２５日專訊》美聯儲主席鮑威爾暗示降息，華爾街狂歡，上周五（２２日）
道指創歷史新高。美元指數走跌，人民幣中間價大升，今報７﹒１１６１，創去年１１月６日以
來新高，較上個交易日升１６０點子，升幅為今年１月２１日以來年內最高。
　
　　滬深股市今早集體高開，上證綜合指數高開０﹒５９％，報３８４８﹒１６點，深成指高開
１﹒０３％，創業板高開１﹒４１％，盤初半導體、ＣＰＯ概念股造好。
　
　　發改委、市場監管總局、國家網信辦等三部門近日就「互聯網平台價格行為規則」公開徵求
意見，圍繞大數據定價、價格補貼、價格誠信等方面，依法規範平台經營者、平台內經營者價格
行為。
　
　　央視旗下「玉淵譚天」發文解畫，「互聯網平台價格行為規則（徵求意見稿）」並非是叫停
平台補貼，而是規範、引導平台經濟從無序競爭走向有序，要求平台公示補貼促銷活動規則、不
得虛假宣傳和誇大補貼金額的相關表述。文章稱，文件從起草到如今的公開徵求意見稿，中間經
歷了兩年多的時間，期間多次徵求相關平台意見，並不是針對近期討論較多的「外賣大戰」推出
的文件。
　
　　國內促消費大方向不變，國務院總理李強主持召開國務院常務會議，要求加強統籌協調大規
模設備更新和消費品以舊換新政策，完善實施機制，更好發揮對擴大內需的推動作用；會議還指
出，要激發體育消費需求，拓展體育消費場景，鼓勵各地舉辦體育消費活動，實施消費惠民舉措
。《中國證券報》引述專家表示，後續以舊換新政策有可能在上調資金支持規模、擴大品類範圍
等方面發力，確保政策紅利直達消費者，有效擴大內需、提振消費。
　
　　人民銀行今日進行２８８４億元（人民幣．下同）７天期逆回購，即今日淨投放２１９億元
。本周人行公開市場將有２０７７０億元逆回購到期。另外，人行今日續做６０００億元ＭＬＦ
，增量３０００億，是連續第六個月加量續作。（ｒｙ）

獨家優惠【etnet x 環球海產】用戶專享全場95折，特價貨品更可折上折。立即使用優惠代碼【ETN1WWS】，選購五星級酒店級海鮮► 立即瀏覽

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

獨家優惠【etnet x 環球海產】 用戶專享全場95折，特價貨品更可折上折，立即選購五星級酒店御用海鮮！

樂本健 x etnet健康網購 | 購物滿額即送免費禮品

etnet榮獲2024-2025年度「數碼無障礙網頁嘉許計劃」三項金獎

定期存款 | 一周定存合集，滙豐周內三次上調定存息，建行3個...

24/08/2025 10:55

貨幣攻略

中國電動車領跑，出口何須鬥減價

22/08/2025 08:00

大國博弈

關稅戰 | 美歐簽署框架貿易協議，汽車關稅最快9月起降至15...

22/08/2025 01:09

關稅戰

說說心理話

Watch Trends 2025

北上食買玩

Wonder in Art

理財秘笈

流感高峰期

山今養生智慧

輕鬆護老

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金
attraction 香港好去處