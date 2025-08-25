  • 會員
25/08/2025 11:40

《Ａ股行情》滬指半日升０﹒８６％，地產股領漲，成交已超２萬億

　　《經濟通通訊社２５日專訊》人民幣早盤大漲，滬深股市繼續上揚，滬綜指半日收升
０﹒８６％，報３８５８﹒５９點，盤中曾漲至３８８０水平，創２０１５年８月１８日以來新
高；深成指揚１﹒６１％，創業板飆２﹒２２％。滬深兩市上午成交已達２０７８３億元（人民
幣．下同），較上個交易日放量５６７８億元或３７﹒５％；去年１０月８日是歷史首次在上午
交易時段成交突破２萬億，達２﹒４８萬億，今日則為第二次半日成交超２萬億，全日成交是否
破紀錄，拭目以待。
　
　　地產股早盤走強，指數漲３﹒５％，萬科Ａ（深：０００００２）升停。萬科上半年淨虧同
比擴至１１９﹒５億元、營收降逾兩成，受樓市築底、折價處置資產等多重拖累；同時公司償債
壓力依然沉重，一年內到期的短債佔比升至逾四成，而上半年末在手現金規模不及其一半。
　
　　國投證券研報稱，在整體行業企穩回升的總體定調下，房價下行壓力將加速政策寬鬆節奏，
三季度以來，高溫天氣疊加需求季節性回落，核心城市房價下行壓力階段性增加；在美聯儲態度
轉鴿，降息預期升溫下，預計地產政策將迎來新一輪寬鬆周期。平安證券指出，８月１８日李強
總理在國務院第九次全體會議中強調「採取有力措施鞏固房地產市場止跌回穩態勢」，潛在政策
空間猶存。
　
　　此外，國產芯片股亦強，寒武紀（滬：６８８２５６）上午升５﹒５％，盤中最多勁升
１１﹒９％，股價報１３９１元，創歷史新高。高盛將寒武紀１２個月目標價上調５０％至
１８３５元，原因包括中國雲廠商提高資本開支、客戶為降低單一供應商風險而多元化芯片平台
，以及寒武紀在ＡＩ芯片與軟件領域強勁且持續的研發投入。（ｒｙ）

