《Ａ股行情》滬綜指收漲１﹒５％四連升，成交３﹒１萬億歷史次高

《經濟通通訊社２５日專訊》Ａ股續牛，滬綜指今日再度收於全日高位３８８３﹒５６點，

再創十年新高，漲幅１﹒５１％實現四連升；深成指收升２﹒２６％，創業板指飆３％。成交放

量，滬深兩市全天交易額達３﹒１４萬億元（人民幣．下同），為歷史次高，前次高位為去年

１０月８日的３﹒４５萬億元，今日成交量較上個交易日大增５９４４億元或２３％。



中金公司表示，居民存款搬家有望延續，據其測算居民存款潛在入市的資金規模約為５萬億

－７萬億元，但實際入市情況取決於宏觀經濟、政策預期、外部環境等多種因素。



從板塊來看，除水務、日用化工外，幾乎所有行業板塊均上漲，其中稀土永磁、有色金屬漲

幅靠前，金力永磁（深：３００７４８）升２０％封板，大地熊（滬：６８８０７７）彈逾

１１％。工信部、發改委及自然資源部近日公布《稀土開採和稀土冶煉分離總量調控管理暫行辦

法》，對稀土開採與冶煉分離加強管控，同時將進口礦納入總量調控管理。



另外，大消費板塊走強，白酒指數漲２﹒８％，餐飲、食品飲料等板塊都升逾２％。國務院

總理李強上周主持召開國務院常務會議要求，加強統籌協調，完善大規模設備更新和消費品以舊

換新實施機制，更好發揮對擴大內需的推動作用；要進一步強化財稅金融等政策支持，創新消費

投資場景，優化消費投資環境，綜合施策釋放內需潛力。



券商分析，Ａ股目前處在牛市上半場，滬綜指可能進入了持續逼空、奔向４０００點的過程

，雙創指數（創業板指數、科創５０指數）打造了明顯的賺錢效應。宏觀經濟和政策消息面上，

９月３日閱兵、美聯儲降息預期升溫等有利於包括中國資本市場在內的全球資本市場繼續強勢上

行。（ｒｙ）



表列滬深股市主要指數

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝



收市（點） 升╱跌（％） 成交金額（億元人民幣）

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

滬深３００ ４４６９﹒２２ ＋２﹒０８

上證指數 ３８８３﹒５６ ＋１﹒５１ １３６０９﹒００

深證成指 １２４４１﹒０７ ＋２﹒２６ １７８０２﹒３０

創業板指 ２７６２﹒９９ ＋３﹒００

科創５０ １２８７﹒７３ ＋３﹒２０

Ｂ股指數 ２６８﹒４６ ＋０﹒６７ ４﹒０５

深證Ｂ指 １３４２﹒５９ ０﹒００ ３﹒３９

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

