《海納智見－吳信坤》年內繼續看好港股的三大理由

《海納智見》我們在多篇前期報告中指出下半年港股牛途繼續，並且相對Ａ股更優。但６月

以來港股主要指數相較Ａ股表現偏弱，使得部分投資者對下半年港股的行情走勢信心不足。我們

在本文對港股近期弱於Ａ股的現象進一步展開分析，並分析我們繼續看好港股的立場與邏輯。



６月以來港股指數表現弱於Ａ股，但ＡＨ溢價指數創近六年新低。６月中旬以來在Ａ股指數

不斷向上創新高之際，港股行情表現卻偏震盪。儘管港股指數表現弱於Ａ股，但我們觀察到恒生

ＡＨ股溢價指數較６╱１９的１３１﹒５４進一步下行至８╱１５的低點１２２﹒６，創下

２０１９年５月以來新低，可見若從ＡＨ兩地上市股表現來看，港股表現並不弱。近期ＡＨ溢價

與兩地股指表現的背離與港股科技板塊拖累直接相關。港股互聯網龍頭企業相較Ａ股更具備稀缺

性，因此港股近期股指表現弱於Ａ股，或與港股權重科技稀缺資產表現不佳存在一定關聯。一方

面，算力、反內卷等因素均對Ａ股催化影響更大；另一方面，外賣補貼大戰使得科技巨頭盈利預

期下修，疊加近期ＡＩ應用軟件端的催化或階段性熄火，使得港股權重科技龍頭股表現不佳。



展望下半年，三大積極因素共振下，低估的港股有望繼續走高。當前恒生指數、恒生科技

ＰＥ（ＴＴＭ）分別為１１﹒５倍，２１﹒４倍，較兩者２０２１年估值高點仍有較大提升空間

，同時與全球主流指數相比，港股估值並不算高。展望下半年，我們認為在三大積極催化因素共

振下，低估蓄勢的港股有望再度沖高。第一，港股科技龍頭有望受益於新的技術突破催化。港股

科技企業在ＡＩ領域競爭力更強，同時各大港股科技龍頭也不斷加碼ＡＩ資本開支，伴隨下半年

軟硬件端新的技術突破催化，具備一定先發優勢的港股科技成長龍頭有望繼續受益於ＡＩ產業變

革紅利。第二，伴隨美聯儲重啟降息，港股外資力量存在超預期可能。過去幾年外資持續流出港

股，市場對外資的預期一直較低，但近期外資或已有邊際改善的跡象出現。近期降息預期再度升

溫，若下半年美聯儲如期降息，流動性環境轉鬆，中美貿易關係繼續趨穩，外資延續企穩改善或

有望超預期。第三，南向資金仍有一定增量空間。港股稀缺性資產在當前宏觀偏弱環境下具備較

強吸引力，年內南向資金或仍有一定增量空間，預計全年南向資金淨流入規模有望超１﹒２萬億

元。



結構上，受益ＡＩ周期的港股科技或是行情主線。中美經貿邊際緩和提振風險偏好、科技出

口管制鬆動改善基本面預期，以及考慮到當前市場對於互聯網外賣平台「補貼大戰」過於擔憂，

目前或存在被錯殺的可能性，下半年港股科技龍頭有望重拾相對優勢。此外，港股紅利受益於政

策強化分紅＋低利率，港股新消費、創新藥資產較Ａ股同樣稀缺，下半年或也值得關注。



風險提示：增長政策落地進度不及預期，國內經濟修復不及預期。



《國泰海通海外策略首席分析師 吳信坤》



