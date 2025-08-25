  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
說說心理話
etnet專輯
AH股新聞

25/08/2025 14:52

《海納智見－吳信坤》年內繼續看好港股的三大理由

　　《海納智見》我們在多篇前期報告中指出下半年港股牛途繼續，並且相對Ａ股更優。但６月
以來港股主要指數相較Ａ股表現偏弱，使得部分投資者對下半年港股的行情走勢信心不足。我們
在本文對港股近期弱於Ａ股的現象進一步展開分析，並分析我們繼續看好港股的立場與邏輯。
　
　　６月以來港股指數表現弱於Ａ股，但ＡＨ溢價指數創近六年新低。６月中旬以來在Ａ股指數
不斷向上創新高之際，港股行情表現卻偏震盪。儘管港股指數表現弱於Ａ股，但我們觀察到恒生
ＡＨ股溢價指數較６╱１９的１３１﹒５４進一步下行至８╱１５的低點１２２﹒６，創下
２０１９年５月以來新低，可見若從ＡＨ兩地上市股表現來看，港股表現並不弱。近期ＡＨ溢價
與兩地股指表現的背離與港股科技板塊拖累直接相關。港股互聯網龍頭企業相較Ａ股更具備稀缺
性，因此港股近期股指表現弱於Ａ股，或與港股權重科技稀缺資產表現不佳存在一定關聯。一方
面，算力、反內卷等因素均對Ａ股催化影響更大；另一方面，外賣補貼大戰使得科技巨頭盈利預
期下修，疊加近期ＡＩ應用軟件端的催化或階段性熄火，使得港股權重科技龍頭股表現不佳。
　
　　展望下半年，三大積極因素共振下，低估的港股有望繼續走高。當前恒生指數、恒生科技
ＰＥ（ＴＴＭ）分別為１１﹒５倍，２１﹒４倍，較兩者２０２１年估值高點仍有較大提升空間
，同時與全球主流指數相比，港股估值並不算高。展望下半年，我們認為在三大積極催化因素共
振下，低估蓄勢的港股有望再度沖高。第一，港股科技龍頭有望受益於新的技術突破催化。港股
科技企業在ＡＩ領域競爭力更強，同時各大港股科技龍頭也不斷加碼ＡＩ資本開支，伴隨下半年
軟硬件端新的技術突破催化，具備一定先發優勢的港股科技成長龍頭有望繼續受益於ＡＩ產業變
革紅利。第二，伴隨美聯儲重啟降息，港股外資力量存在超預期可能。過去幾年外資持續流出港
股，市場對外資的預期一直較低，但近期外資或已有邊際改善的跡象出現。近期降息預期再度升
溫，若下半年美聯儲如期降息，流動性環境轉鬆，中美貿易關係繼續趨穩，外資延續企穩改善或
有望超預期。第三，南向資金仍有一定增量空間。港股稀缺性資產在當前宏觀偏弱環境下具備較
強吸引力，年內南向資金或仍有一定增量空間，預計全年南向資金淨流入規模有望超１﹒２萬億
元。
　
　　結構上，受益ＡＩ周期的港股科技或是行情主線。中美經貿邊際緩和提振風險偏好、科技出
口管制鬆動改善基本面預期，以及考慮到當前市場對於互聯網外賣平台「補貼大戰」過於擔憂，
目前或存在被錯殺的可能性，下半年港股科技龍頭有望重拾相對優勢。此外，港股紅利受益於政
策強化分紅＋低利率，港股新消費、創新藥資產較Ａ股同樣稀缺，下半年或也值得關注。
　
風險提示：增長政策落地進度不及預期，國內經濟修復不及預期。
　
《國泰海通海外策略首席分析師　吳信坤》
　
＊《經濟通》所刊的署名及╱或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立
場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

【說說心理話】陳敏兒：人生有很多苦痛的經歷，但我不甘心去白受這些苦，要從中「獲利」，去學習，令苦變得有價值，再跟其他人分享► 即睇

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

獨家優惠【etnet x 環球海產】 用戶專享全場95折，特價貨品更可折上折，立即選購五星級酒店御用海鮮！

樂本健 x etnet健康網購 | 購物滿額即送免費禮品

etnet榮獲2024-2025年度「數碼無障礙網頁嘉許計劃」三項金獎

定期存款 | 一周定存合集，滙豐周內三次上調定存息，建行3個...

24/08/2025 10:55

貨幣攻略

中國電動車領跑，出口何須鬥減價

22/08/2025 08:00

大國博弈

關稅戰 | 美歐簽署框架貿易協議，汽車關稅最快9月起降至15...

22/08/2025 01:09

關稅戰

說說心理話

Watch Trends 2025

北上食買玩

Wonder in Art

理財秘笈

山今養生智慧

輕鬆護老

照顧者 情緒健康

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金
attraction 香港好去處